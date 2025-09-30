華郵揭統促黨涉滲透活動 輕罰難遏間諜與軍火橫行

華郵歷時數月的調查發現，統促黨在台灣招募中國間諜，匿名前美國情報官表示，台灣對間諜「可笑的懲罰」幾乎無法嚇阻。此外，根據內部文件，台灣政府在過去5年中從統促黨及竹聯幫手中查獲近200支槍支。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天刊出長篇報導，中華統一促進黨總裁張安樂承認，統促黨內確實有一些幫派成員，但表示統促黨致力落實台灣和中國的「共同幸福」，並稱這可透過「和平統一」來實現。

華郵的調查參考了法庭記錄、公司文件和社群內容，以及對台灣國內安全和情報官員的採訪，這些官員對統促黨活動有第一手的了解。華郵還採訪台灣立法委員、統促黨和竹聯幫成員、台灣組織犯罪專家以及前美國情報官員。

僅法庭記錄就凸顯了統促黨成員活動的廣度，其中一人被控收受中國共產黨數百萬美元，用於散布親中的宣傳，特別是譴責批評中國政府人士及宣揚中國軍力的訊息。

另有3人因試圖招募台灣軍方官員為北京從事間諜活動而被判有罪。還有一人為想參加2024年總統大選的鴻海創辦人郭台銘爭取參選資格連署，涉以金錢收購總統、副總統候選人連署書而被判有罪。

其中一些被告否認指控，而張安樂將許多針對統促黨的指控和法律行動描述為政治動機。

此外，根據法庭記錄、社群媒體帳號及對台灣官員的採訪，統促黨成員經常與中國中央和地方政府官員以及統戰部官員會面。

台灣官員尤其擔心，一旦中國入侵台灣，統促黨可能會被當成武器。

「共諜殺手」、調查局國家安全維護處處長葉麗卿指出，這些支持統一的人士或幫派成員在和平時期幫助（中國共產黨）組織和收集情報。「但在戰時，他們可以成為非常有效的內部合作者。由於他們已經為中共工作，一旦兩岸爆發衝突，他們可以在各地進行破壞活動。」

台灣政府憂心統促黨是第五縱隊，據官員與犯罪分析師指出，這一顧慮因統促黨能接觸武器而更加強烈。根據華郵獲得的台灣政府內部數據，台灣幾乎沒有平民使用槍支，而台灣政府在過去5年中從統促黨及相關竹聯幫成員手中查獲近200支槍支。

民進黨新北市議員林秉宥，同時也是研究中國對台軍事威脅的專家說，不斷成長的武器儲備令人憂心。「在中國的指揮下，他們可以用這些槍支破壞台灣社會。」

在台灣，統促黨及其成員已被證明是中國有效的擴音器，經常放大北京的資訊。去年11月，台灣檢察官指控統促黨發言人張孟崇及其妻子收受中國7400萬元資助，據稱用於在台灣傳播宣傳。

檢察官指控，這對夫婦透過他們的廣播電台、YouTube及臉書等管道，於2024年總統和立法委員選舉中支持特定候選人。他們還批評香港民主運動人士，並勸降台灣國軍於兩岸戰時放棄抵抗、陣前倒戈。

調查局的葉麗卿說，張孟崇與中國官員牽線，中國官員為這對夫婦的電台支付營運費用，還包了一棟統促黨地區分會總部所在房屋的費用。北京願意支付的巨額帳單，顯示中國政府對台「認知戰」的重視程度。

統促黨代表北京的活動遠不止於言辭。今年3月，3名統促黨成員因試圖代表中國建立間諜網絡，包括招募台灣現役和退伍軍人，而違反台灣國家安全法被判有罪。

台灣國家安全局表示，台灣被指控從事間諜活動的人數在2022年至2024年成長500%以上，其中組織犯罪集團為滲透的主要方法之一。

葉麗卿指出，中國將幫派成員作為情報人員進行招募，因為他們很難找到合法工作，而且要求的很少，但最終卻交出了高度機密的資訊，通常從台灣軍方人員獲得。

一位不願透露姓名的前美國高級情報官員表示，鑑於北京在台灣擁有眾多「更值得信賴和可控」的資產，北京不太可能將其「最高情報重點」放在與有組織犯罪相關的團體上。

這位官員也說，台灣對間諜行為「可笑的懲罰」幾乎起不到任何嚇阻作用。

台灣內政部已啟動解散統促黨的程序，內政部政務次長馬士元表示政府已對至少134名統促黨成員展開刑事調查。

不過，張安樂對華郵指出，即使統促黨解散，他也會重建。「就算他們抓了一個張安樂，還會有另一個。」

