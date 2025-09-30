挪威政要受邀國慶晚宴 挺台參與國際建價值同盟

駐瑞典代表處25日在挪威奧斯陸舉辦114年國慶晚宴，與會賓客認同台灣與挪威關係應繼續深化，提升雙邊互助互信基礎，共同面對威權主義威脅，強化民主韌性並共同建構穩固且互惠的「價值同盟」。

兼轄挪威的駐瑞典代表谷瑞生偕同夫人25日晚間於挪威奧斯陸（Oslo）舉辦114年國慶晚宴，挪威國會議員暨友台小組主席強森（Tor-André Johnsen）及自由黨秘書長卡斯登（Fredrik Carstens）等重要政界人士與會，國會議員暨前氣候環境部長艾斯登（Ola Elvestuen）也出席，另外，僑胞、產官學各界友台人士也熱烈參與。

谷瑞生致詞感謝挪威各界強力支持台灣，尤其今年有6名友台國會議員連署力挺台灣參與世界衛生大會（WHA），他同時向國會議員暨友台小組主席強森致賀挪威進步黨在今年挪威大選一舉成為第二大黨。

他也感謝自由黨秘書長卡斯登今年再度邀請他參加自由黨代表大會，也向自由黨去年在國會提出友台提案表達謝意，以及進步黨在友台小組主席強森奔走下贊成自由黨研提支持台灣國際參與等友我提案。

谷瑞生說明，台灣具全球領先地位的晶圓製造中心，全球9成高階晶片及AI伺服器來自台灣，而挪威主權基金在台灣的投資占該基金於亞洲總投資額第3名，顯見挪威在經濟上對投資台灣的重視，台挪間共同利益堅實。

在安全議題上，谷瑞生向與會貴賓說明，挪威警察安全局（Police Security Service, PST）及國家情報局（Norwegian Intelligence Service, NIS）於今年2月先後提出的報告中均指出，中、俄兩國是挪威最大的情報威脅（intelligence threat），尤其指出挪威面臨間諜滲透、網路攻擊及其他類型威脅等，台挪雙方均面對威權主義共同威脅。

谷瑞生也駁斥中國惡意曲解聯合國大會第2758號決議甚至謬稱對台享有主權，打壓台灣國際參與空間，並改變以規則為基礎的國際秩序；期盼挪威各界持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等重要國際組織，深化台灣與國際接軌。

友台小組主席強森感謝駐處致力強化台挪關係，表示將著手成立新國會的友台小組，並鼓勵進步黨新進國會議員加入行列，繼續共同致力推動台挪雙邊合作。

卡斯登也代表自由黨感謝谷瑞生積極參與該黨活動，是自由黨重要國際友人，他強調自由黨將繼續在國會為台灣發聲，支持台灣國際參與及深化台挪關係，爭取挪威正視台灣。

谷瑞生最後強調，台灣會在總統賴清德所提「價值外交」理念及外交部長林佳龍所倡議「總合外交」政策下，持續強化與志同道合的國家緊密合作，建構經濟安全與供應鏈韌性及強化國防，以共同守護台海並為世界和平、穩定與繁榮做出貢獻。

