挪威政要受邀國慶晚宴 挺台參與國際建價值同盟

中央社／ 斯德哥爾摩30日專電

駐瑞典代表處25日在挪威奧斯陸舉辦114年國慶晚宴，與會賓客認同台灣與挪威關係應繼續深化，提升雙邊互助互信基礎，共同面對威權主義威脅，強化民主韌性並共同建構穩固且互惠的「價值同盟」。

兼轄挪威的駐瑞典代表谷瑞生偕同夫人25日晚間於挪威奧斯陸（Oslo）舉辦114年國慶晚宴，挪威國會議員暨友台小組主席強森（Tor-André Johnsen）及自由黨秘書長卡斯登（Fredrik Carstens）等重要政界人士與會，國會議員暨前氣候環境部長艾斯登（Ola Elvestuen）也出席，另外，僑胞、產官學各界友台人士也熱烈參與。

谷瑞生致詞感謝挪威各界強力支持台灣，尤其今年有6名友台國會議員連署力挺台灣參與世界衛生大會（WHA），他同時向國會議員暨友台小組主席強森致賀挪威進步黨在今年挪威大選一舉成為第二大黨。

他也感謝自由黨秘書長卡斯登今年再度邀請他參加自由黨代表大會，也向自由黨去年在國會提出友台提案表達謝意，以及進步黨在友台小組主席強森奔走下贊成自由黨研提支持台灣國際參與等友我提案。

谷瑞生說明，台灣具全球領先地位的晶圓製造中心，全球9成高階晶片及AI伺服器來自台灣，而挪威主權基金在台灣的投資占該基金於亞洲總投資額第3名，顯見挪威在經濟上對投資台灣的重視，台挪間共同利益堅實。

在安全議題上，谷瑞生向與會貴賓說明，挪威警察安全局（Police Security Service, PST）及國家情報局（Norwegian Intelligence Service, NIS）於今年2月先後提出的報告中均指出，中、俄兩國是挪威最大的情報威脅（intelligence threat），尤其指出挪威面臨間諜滲透、網路攻擊及其他類型威脅等，台挪雙方均面對威權主義共同威脅。

谷瑞生也駁斥中國惡意曲解聯合國大會第2758號決議甚至謬稱對台享有主權，打壓台灣國際參與空間，並改變以規則為基礎的國際秩序；期盼挪威各界持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等重要國際組織，深化台灣與國際接軌。

友台小組主席強森感謝駐處致力強化台挪關係，表示將著手成立新國會的友台小組，並鼓勵進步黨新進國會議員加入行列，繼續共同致力推動台挪雙邊合作。

卡斯登也代表自由黨感謝谷瑞生積極參與該黨活動，是自由黨重要國際友人，他強調自由黨將繼續在國會為台灣發聲，支持台灣國際參與及深化台挪關係，爭取挪威正視台灣。

谷瑞生最後強調，台灣會在總統賴清德所提「價值外交」理念及外交部長林佳龍所倡議「總合外交」政策下，持續強化與志同道合的國家緊密合作，建構經濟安全與供應鏈韌性及強化國防，以共同守護台海並為世界和平、穩定與繁榮做出貢獻。

盧特尼克要拆解矽盾 我護國神山不保？

美國商務部長盧特尼克的新矽盾論，已不再是美中台關係的學術辯論，而是對台灣的國安警鐘。美國財長貝森特日前即警告，世界經濟最大的失敗點，就是99%的高性能晶片都是在台灣生產的。貝森特和盧特尼克說法遙相呼應，更明白指出華府意圖「分散風險」，要把台灣半導體產能移轉到美國及其他盟國，這已是美國步步進逼的現實，會在這論調下，對我關稅談判和台美經貿結構調整做大翻轉。台灣自豪的「矽盾」，曾被視為阻止戰爭的保險，現在卻可能變成被拆解的籌碼。若政府再以樂觀想像掩飾現狀，不僅會誤判情勢，更可能把國家帶入更孤立的險境。

貿易磋商 副閣揆五度赴美 盧特尼克新論調…經貿辦：審慎以對

美國商務部長盧特尼克表示，很快將與台灣簽署貿易協議。據悉，行政院副院長鄭麗君日前已悄悄赴美，展開第五輪實體磋商，目標爭取...

晶片五五分… 藍委批美拆台灣護身符 籲賴總統國情報告

美國商務部長盧特尼克提出晶片製造「五五分」，國民黨立委批評是「賣台協議」，政府應堅守底線，立法院也不會坐視不管賴政府如此賣國行徑；民眾黨立委林國成則說，美國固然不懷好意，但問題在於賴政府沒有主張跟籌碼。

美提晶片五五分 學者：我應換取軍售護台

美國商務部長盧特尼克提出矽盾新解，喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全，台灣專家們多對此保留，稱這更符合的是美國利益，若台灣失去矽盾，不僅重要性會降低，更令人擔憂的是在美中談判格局下，這是不是川習交換條件的一環，或者成為華府用來施壓北京的籌碼。

鄭麗君赴美第五輪關稅磋商 總統府未回應「晶片五五分」

台灣暫行對等關稅稅率百分之廿上路近兩個月，美國商務部長盧特尼克昨天重申將與台灣達成貿易協議，值此關鍵時刻，本報掌握，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商；由於我方擬以類科學園區模式赴美投資，如何執行預料將有著墨。

華沙安全論壇演說 林佳龍：台灣準備好與歐洲合作

外交部長林佳龍一個月內兩度造訪歐洲，他昨天在波蘭華沙安全論壇演說時以台積電與歐洲夥伴合資的歐洲半導體製造公司為例，凸顯台...

