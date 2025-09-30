友邦聯大發言：台灣國際參與非偏袒哪方 為務實行事

快訊

中央社／ 紐約29日專電

第80屆聯合國大會總辯論今天結束，友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞在總辯論最後2天呼籲聯合國讓台灣有意義參與。聖克里斯多福及尼維斯總理德魯強調，讓台灣在公衛、科技和急難救助做出貢獻非偏袒哪一方，而是務實行事。

聯大總辯論29日閉幕，台灣邦交國聖露西亞外長巴提斯特（Alva Baptiste）在總辯論最後一日表示，聖露西亞呼籲讓台灣有意義參與聯合國體系，明白的講，1971年聯大2758號決議，未在聯合國體系內禁止或排拒台灣參與。

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（TerranceDrew）27日在聯大總辯論第5天指出，台灣有能力也必須在聯合國機構做出貢獻，但卻被排除，例如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），這損害全球攜手解決問題的能力。

他還說，台灣在公共衛生、科技、急難救助做出貢獻不是偏袒哪一方，而是務實行事。在這些事務上，關上合作大門讓世界將面臨無法承擔的風險。

德魯強調，台灣海峽不僅是地圖上的一條通道，也是經貿和人類生命線的連結。我們必須敦促冷靜對話，在激烈不合中選擇外交手段，無論在台北或雙島國家聖克里斯多福及尼維斯，往來、經貿與對話可保障一般民眾的日常生計。

為期6天的聯大總辯論中，美國、中國、俄羅斯、烏克蘭、以色列、巴勒斯坦等國領袖，陸續就重大國際衝突和經貿問題發言。

台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、巴拉圭、馬紹爾群島、帛琉、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、吐瓦魯、史瓦帝尼，呼籲聯合國接納台灣，聯大2758號決議並未排除台灣在聯合國體系的參與權利。

相關新聞

鄭麗君赴美第五輪關稅磋商 總統府未回應「晶片五五分」

台灣暫行對等關稅稅率百分之廿上路近兩個月，美國商務部長盧特尼克昨天重申將與台灣達成貿易協議，值此關鍵時刻，本報掌握，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商；由於我方擬以類科學園區模式赴美投資，如何執行預料將有著墨。

美提晶片五五分 學者：我應換取軍售護台

美國商務部長盧特尼克提出矽盾新解，喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全，台灣專家們多對此保留，稱這更符合的是美國利益，若台灣失去矽盾，不僅重要性會降低，更令人擔憂的是在美中談判格局下，這是不是川習交換條件的一環，或者成為華府用來施壓北京的籌碼。

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限右嗆許智傑不要臉

有關媒體指控「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨主席黃國昌今天表示，這幾天只是沒有公開行程，竟然也被解讀為神隱多日，民進黨立...

盧特尼克要拆解矽盾 我護國神山不保？

美國商務部長盧特尼克的新矽盾論，已不再是美中台關係的學術辯論，而是對台灣的國安警鐘。美國財長貝森特日前即警告，世界經濟最大的失敗點，就是99%的高性能晶片都是在台灣生產的。貝森特和盧特尼克說法遙相呼應，更明白指出華府意圖「分散風險」，要把台灣半導體產能移轉到美國及其他盟國，這已是美國步步進逼的現實，會在這論調下，對我關稅談判和台美經貿結構調整做大翻轉。台灣自豪的「矽盾」，曾被視為阻止戰爭的保險，現在卻可能變成被拆解的籌碼。若政府再以樂觀想像掩飾現狀，不僅會誤判情勢，更可能把國家帶入更孤立的險境。

貿易磋商 副閣揆五度赴美 盧特尼克新論調…經貿辦：審慎以對

美國商務部長盧特尼克表示，很快將與台灣簽署貿易協議。據悉，行政院副院長鄭麗君日前已悄悄赴美，展開第五輪實體磋商，目標爭取...

晶片五五分… 藍委批美拆台灣護身符 籲賴總統國情報告

美國商務部長盧特尼克提出晶片製造「五五分」，國民黨立委批評是「賣台協議」，政府應堅守底線，立法院也不會坐視不管賴政府如此賣國行徑；民眾黨立委林國成則說，美國固然不懷好意，但問題在於賴政府沒有主張跟籌碼。

