友邦聯大發言：台灣國際參與非偏袒哪方 為務實行事

第80屆聯合國大會總辯論今天結束，友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞在總辯論最後2天呼籲聯合國讓台灣有意義參與。聖克里斯多福及尼維斯總理德魯強調，讓台灣在公衛、科技和急難救助做出貢獻非偏袒哪一方，而是務實行事。

聯大總辯論29日閉幕，台灣邦交國聖露西亞外長巴提斯特（Alva Baptiste）在總辯論最後一日表示，聖露西亞呼籲讓台灣有意義參與聯合國體系，明白的講，1971年聯大2758號決議，未在聯合國體系內禁止或排拒台灣參與。

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（TerranceDrew）27日在聯大總辯論第5天指出，台灣有能力也必須在聯合國機構做出貢獻，但卻被排除，例如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），這損害全球攜手解決問題的能力。

他還說，台灣在公共衛生、科技、急難救助做出貢獻不是偏袒哪一方，而是務實行事。在這些事務上，關上合作大門讓世界將面臨無法承擔的風險。

德魯強調，台灣海峽不僅是地圖上的一條通道，也是經貿和人類生命線的連結。我們必須敦促冷靜對話，在激烈不合中選擇外交手段，無論在台北或雙島國家聖克里斯多福及尼維斯，往來、經貿與對話可保障一般民眾的日常生計。

為期6天的聯大總辯論中，美國、中國、俄羅斯、烏克蘭、以色列、巴勒斯坦等國領袖，陸續就重大國際衝突和經貿問題發言。

台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、巴拉圭、馬紹爾群島、帛琉、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、吐瓦魯、史瓦帝尼，呼籲聯合國接納台灣，聯大2758號決議並未排除台灣在聯合國體系的參與權利。

