晶片五五分… 藍委批美拆台灣護身符 籲賴總統國情報告

美國商務部長盧特尼克提出晶片製造「五五分」，國民黨立委批評是「賣台協議」，政府應堅守底線，立法院也不會坐視不管賴政府如此賣國行徑；民眾黨立委林國成則說，美國固然不懷好意，但問題在於賴政府沒有主張跟籌碼。

國民黨立委許宇甄批評，這根本不是所謂「貿易協議」，而是對台灣的壓榨與掠奪，一旦台積電最先進製程的產能被美方強迫分割，台灣的安全籌碼將化為烏有，美方強行解除台灣護身符的做法，將把台灣推向更加危險的處境。

許宇甄質疑，盧特尼克放話「很快就要與台灣達成重大協議」，代表台美雙方早已進行談判，賴政府顯然心知肚明如此賣台內容，但台灣人民卻完全被蒙在鼓裡；賴清德總統更應到立院國情報告，向全國人民講清楚。

