美提晶片五五分 學者：我應換取軍售護台

美國商務部長盧特尼克提出矽盾新解，喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全，台灣專家們多對此保留，稱這更符合的是美國利益，若台灣失去矽盾，不僅重要性會降低，更令人擔憂的是在美中談判格局下，這是不是川習交換條件的一環，或者成為華府用來施壓北京的籌碼。

國安會前副秘書長楊永明說，這是歹徒搶劫，還說是為你好，錢放在他身上才安全。

台大政治系教授左正東指出，與台灣安全保障比較有關的是美國的軍工製造能力，而非一般製造能力，說把晶片製造移往美國有助維護台灣安全，效果應該有限。

左正東說，不是提高美國的製造能力就等於提高對台灣的安全保障，更何況美國在台海有事時是否一定出兵保台，要視美國當時國內情況而定，並非百分百保證。

政大外交系兼任助理教授陳麒安表示，盧特尼克的觀點符合美國的國家利益，但不見得符合台灣利益；美國為了要把晶片產能拉回國內，或者是在更安全的盟國生產，所以他們強調美國製造晶片才能保護台灣，這是美國眼中的事實，但也反映美方對兩岸關係的悲觀，預作準備，以免衝突影響台灣生產晶片。

台灣能怎麼做？左正東表示，台灣協助美國晶片製造能力應該要投入美國軍工產業，跟保台有更緊密的連結，例如優先投入台灣軍購項目，或者強化美國軍售，連結愈緊密，對台灣的保障就愈明確。

陳麒安也提到，若台灣的晶片半導體產業勢必要遷移分流到美國，應交換美國出售並交貨武器保護台灣，不然台灣既損失了晶片半導體產業的優勢，還無法及時或以合理價格獲得武器保護自己，是賠了夫人又折兵；當台灣的晶片半導體生產能力被取代時，也表示台灣的安全地位被邊緣化。

學者們也關注美中談判動態發展，對於台美晶片關係的影響。楊永明說，要注意川普政府的兩手策略，一方面對台施壓，以關稅談判和台灣安全為由，要求台積電增加投資，半導體產業增加赴美；另一方面以台灣問題為籌碼，在美中談判和川習會中施壓中方，特別是美方近日的台灣地位未定說，讓台獨籌碼成為美中關係的試金石。

