鄭麗君赴美第五輪關稅磋商 總統府未回應「晶片五五分」

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北報導
美國商務部長盧特尼克昨重申將與台灣達成貿易協議，本報掌握，行政院副院長鄭麗君已赴美展開第五輪實體磋商。圖為鄭麗君（右）先前赴美時，與盧特尼克（左）合照。圖／行政院資料照
台灣暫行對等關稅稅率百分之廿上路近兩個月，美國商務部長盧特尼克昨天重申將與台灣達成貿易協議，值此關鍵時刻，本報掌握，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商；由於我方擬以類科學園區模式赴美投資，如何執行預料將有著墨。

美國商務部長盧特尼克拋台美晶片製造「五五分」，行政院經貿談判辦公室指出，這是美方說法，不予評論，但會審慎以對。針對台美談判進度，經貿辦未證實赴美談判消息，僅稱雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國對台最終關稅尚未出爐，台美雙方於七月完成第四輪實體談判，結束技術性磋商，待美方安排總結性會議；我方爭取關稅再調降、不疊加處理，並與攸關晶片關稅的二三二條款一併協商。盧特尼克十一日曾預告將與台灣達成重大協議，知情人士解釋，是指對等關稅和二三二條款一起處理。

相隔近兩個月，鄭麗君、楊珍妮再率團赴美，團隊規模較過往更小。為籌備此次會商，兩人也於上周四行政院會告假。據指出，此場會議並非總結會議，會商著重對等關稅能否併同二三二條款一同處理，以及我方可能以類科學園區模式赴美投資，如何執行，也須與美方討論說明。

據透露，美方關注台灣半導體供應鏈是否與台積電共同赴美投資，如何讓台灣產業聚落在美扎根，為我方創造投資條件，爭取類似科學園區模式會是可能做法。

熟悉科學園區運作的人士說明，台灣科學園區成功關鍵在於提供「一站式」服務，由於赴美投資需解決購地、水電、建築法規等難關，時常讓企業卻步，若美方能採取類似模式給予協助，自然能增加台商赴美設廠誘因。

美國對等關稅談判過程中，美方一直期待各國拿出大規模投資方案，盧特尼克此時喊出「五五分」，也被涉外圈視為喊價方案之一。熟悉經貿的相關人士認為，盧特尼克的說法提供了投資金額的想像，以台積電在美生產能量，要達到盧特尼克說的目標也要十多年，長期投資金額自然也會翻倍至四千億美元，還得解決人力成本，需要時間摸索、建立文化，才可能加速先進製程產能。

該人士分析，美方若要短期內達成將是天方夜譚，不過，盧特尼克未將時間說死，也創造台美談判空間，但重點在於美方要在時間上面有耐心且必須與台灣細談合作。

美國商務部長盧特尼克喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全。總統府昨天未作回應。

關稅 川普 盧特尼克 台積電 半導體 鄭麗君 貿易協議 晶片 科學園區模式 台美

