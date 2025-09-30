遲未潛航測試 海鯤號整合出問題

國造潛艦（ＩＤＳ）海鯤號潛艦進度延宕，此時又有前專案小組召集人黃曙光請辭國安會諮委獲准，引發外界對ＩＤＳ案的質疑。立場相異的前海軍人士昨天口徑一致指出，海鯤艦遲遲無法潛航測試，是系統整合出了大問題。

海軍退役上校郭璽，曾被黃曙光聘為顧問，參與ＩＤＳ計畫。郭璽說，黃曙光請辭，代表終於被現任海軍司令唐華氣走；前總統蔡英文力挺、黃曙光推動的海鯤號，「如今被賴清德任用的唐華玩完」。郭璽宣稱，海鯤艦的整體載台管理系統（ＩＰＭＳ）有問題，下潛攸關數十條人命，所以不敢測試。例如戰鬥系統指令無法傳給魚雷管，南韓來了三批工程師都無法解決。他也表示，國防部呈報後續艦預算兩千八百億元，但當初是七艘一起報價，後來改為先造兩艘，廠商要求重報，結果只能買原先不到六成的裝備；賴清德也不敢要求追加四成預算，因為國民黨不會答應。

另位海軍退役上校黃征輝，曾與郭璽合作，後來鬧翻。黃征輝質疑，黃曙光待遇比照部長，若非迫於外力，不應此時請辭。海鯤七月三日結束浮航測試，回港立即進塢長達六十一天，如此罕見狀況，顯示問題嚴重；如今台船總經理承認，九月不可能完成海試，外行人也看得出困境。

黃征輝說，台船從未建造潛艦，系統整合能力不足，必須依賴技協。但先前聘的直布羅陀ＧＬ與南韓ＳＩ兩家公司，不僅名不見經傳，甚至從三年前韓籍顧問披露的錄音檔，顯示一個是詐騙集團，一個使用假資料。台船明知被騙，卻不敢說出實情。

黃征輝說，ＩＤＳ喊停的政治風險沒人能承擔，後續應把握安全優先與風險控管，尋求真正具備經驗的國際團隊，若實在不可得，當年我國採購海龍、海虎潛艦，海軍曾派監造團隊到荷蘭學習整合技術，這批人部分仍在國內，可透過海軍協調投入。

海軍至昨晚截稿前，並未回應郭、黃的說法。

