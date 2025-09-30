華沙安全論壇演說 林佳龍：台灣準備好與歐洲合作

外交部長林佳龍一個月內兩度造訪歐洲，他昨天在波蘭華沙安全論壇演說時以台積電與歐洲夥伴合資的歐洲半導體製造公司為例，凸顯台歐在經濟合作與ＡＩ發展上有合作空間，必須共同應對中國等動亂軸心的挑戰；林佳龍此行聚焦在與歐洲智庫的互動，也可望與各國政要交流。

林佳龍今年造訪美國、日本、菲律賓，如今又兩度訪歐，可謂相對高調活躍，外交部明年度預算成長突破百億元，也引發外界質疑效果；知情人士指出，林佳龍希望展現是多元化的外交戰略，從台菲經濟走廊到台灣歐洲文化年，從台美合作在第三地共同推進合作事項，到透過智庫活動鏈結外國政要，此外，林佳龍應為首位受邀至華沙安全論壇演說的台灣外長。

林佳龍演說指出，台灣是值得信賴的國際社會合作夥伴，在強化全球供應鏈的韌性上扮演關鍵角色，但台灣無法獨自成功，透過與歐洲合作，台灣可以協助歐洲推動半導體與ＡＩ等產業發展，有助歐洲的再工業化及再武裝計畫。他並提到威權政權對國際秩序和規則的挑戰，台灣和歐洲也面臨日益升高混合戰的安全威脅，台灣呼籲民主夥伴共同打造非紅供應鏈，波蘭是北約和歐盟成員國，在面對俄羅斯侵略時站在捍衛歐洲自由的前線，而台灣位居第一島鏈核心，更是全球民主與威權對抗的前線，台灣已經準備好與歐洲合作。

相對於林佳龍的頻頻出訪，有媒體報導，國安會人事將再調整，國安會秘書長吳釗燮將去職；但總統府以「未有聽說」，否認這項報導。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，吳釗燮無法精準掌握台美關稅談判，連賴總統要過境，也被美總統川普打回票，此外，吳釗燮擔任外交部長期間，心腹捲入共諜案判刑確定，直到現在不說明不道歉，也不負責，「這是慢了好幾拍的下台」。

