冷眼集／國造潛艦交船跳票 華麗話術面臨檢視

聯合報／ 本報記者程嘉文
國造潛艦原型艦「海鯤艦」。圖／聯合報系資料照片
國造潛艦原型艦「海鯤艦」。圖／聯合報系資料照片

國防工業是最先進科技的結晶，研發作業是高風險投資。即使水準最高的美國，武器開發也從無一帆風順例子。計畫延宕、加錢甚至失敗收場，固然令人感到挫折，但也非天崩地裂的災難。

黃曙光離職與相關人士爆料，引起外界對國造潛艦（ＩＤＳ）計畫成敗的關心。如今已是九月最後一天，海鯤艦尚未進行潛航測試，交船目標幾乎確定跳票。但若憑此推論海鯤乃至ＩＤＳ已經「完蛋」，則又流於嚴重誇大。

問題是近年台灣政壇，執政當局把「認知戰」奉為圭臬，把自製武器當成鼓動民眾情緒的大內宣重要一環。不但要拚命吹捧自身成就，更要對外界質疑聲音祭出誅心之論，質疑其勾結對岸，存心削弱國防。

計畫被吹捧到如此「高大上」，自然難以忍受一旦挫敗帶來的損失。然而，再華麗的話術也會「藥效」到期，最後仍要面對現實。此時願意承認挫敗，已經是負責表現；如果削足適履，對外粉飾太平，對內放水蒙混，才是埋下更大的禍患。

面對海鯤艦、乃至ＩＤＳ計畫的未來，政府該做的是戒絕過度宣傳掛帥，而以實事求是的態度，檢視如今計畫成果。如果真須追加預算，或者必須延長時程，就老老實實承認。執政者如果希望社會輿論不要過度吹毛求疵，不要抓到問題就往死裡打，首先得要反求諸己，必須帶頭展現開誠布公，願意坐下來把局面講清楚的負責態度。

另一方面，政府砸錢建造海鯤號，確實展現我方造艦決心，歐美陣營近年也對中共崛起戒心日增，這些因素對ＩＤＳ計畫的後續商源引進，絕對都是利多。在此情況之下，軍方乃至執政團隊，面對國會或社會大眾，應該一定程度放寬資訊尺度，而非將「保密」小圈圈無限上綱。如此才能真正建立公眾信心，一旦出現負面小道消息，才不易引起盲聽盲從。

遲未潛航測試 海鯤號整合出問題

國造潛艦（ＩＤＳ）海鯤號潛艦進度延宕，此時又有前專案小組召集人黃曙光請辭國安會諮委獲准，引發外界對ＩＤＳ案的質疑。立場相異的前海軍人士昨天口徑一致指出，海鯤艦遲遲無法潛航測試，是系統整合出了大問題。

