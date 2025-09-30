日本行緊湊 韓國瑜「精神快樂」

立法院長韓國瑜率領「日本國會外交訪問團」結束五天行程，昨返抵國門。他以「起得比雞早、跑得比馬快、吃得比貓少、累得比狗喘」自嘲行程雖緊湊辛苦，但大家「精神很快樂」。他並向花蓮鄉親傳達：「你們並不孤單，海內外都在關心你們。」

