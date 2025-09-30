聽新聞
日本行緊湊 韓國瑜「精神快樂」

聯合報／ 記者季相儒
立法院長韓國瑜（右二）率領「日本國會外交訪問團」結束五天行程，昨返抵國門。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜（右二）率領「日本國會外交訪問團」結束五天行程，昨返抵國門。記者季相儒／攝影

立法院長韓國瑜率領「日本國會外交訪問團」結束五天行程，昨返抵國門。他以「起得比雞早、跑得比馬快、吃得比貓少、累得比狗喘」自嘲行程雖緊湊辛苦，但大家「精神很快樂」。他並向花蓮鄉親傳達：「你們並不孤單，海內外都在關心你們。」

影／率團訪日返台！韓國瑜讚台灣館震撼人心 盼花蓮早日重建

韓國瑜考察2025大阪世博 肯定 TW 館獲評第三名

韓國瑜率跨黨派立委參觀大阪世博 訪台灣館讚驚豔

韓國瑜率團出發訪日 東京見前首相麻生等政要

