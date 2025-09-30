黃國昌開直播：吹哨者協會追弊 確定違法亂紀才出手

中央社／ 台北29日電

鏡報新聞網日前報導，指民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團。黃國昌今天晚間開直播表示，他成立吹哨者保護協會，是要保護吹哨者與揭發弊案，且確定是違法亂紀才會出手；而需要民間團體揭弊的原因，是在民進黨主政下，檢調會認真去查這些弊案嗎。

對於黃國昌在直播時，指「全國最大的狗仔集團，就在你們鏡傳媒」。鏡傳媒集團截至晚間11時，尚未回應。

民進黨立委王義川去年6月質疑遭人跟拍，因此向警方報案，8月收到檢方不起訴處分書。不過鏡報新聞網26日報導，指黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，且黃國昌還親自指揮狗仔辦案。

民眾黨26日透過文字回應後，黃國昌自此沒有公開行程。黃國昌今晚在Youtube頻道直播時表示，這幾天有媒體報導說「我神隱第幾天、叫我出來面對」，他看完後不曉得該怎麼說，他這3天非常忙，只是沒有公開行程，卻被說成神隱多日。

黃國昌說，上週六他去支持一個有意義的活動，是繞行大台北的單車賽，他原本想報名，但發現時已報名截止，因此用另個方式支持，在終點擺補給站攤位，提供選手飲料、蛋白質，並在現場烤香腸，他也親自幫忙烤。

談及吹哨者保護協會，黃國昌說，他成立協會基本上做兩件事，第一、保護吹哨者，第二、揭發弊案，為何國家弊案需要民間團體來揭露，原因很簡單，在民進黨主政下，大家覺得檢調會認真去查這些弊案嗎，最簡單的例子是2019年他揭發的「華航私菸案」。

黃國昌表示，成立吹哨者協會是因為有很多吹哨者被追殺，他甚至義務幫吹哨者們打官司、提供法律諮詢，沒有收過錢；查弊案不是在家用Google搜尋就能查出來，他一定會核實，「確定是違法亂紀的事，我們才會出手」。

黃國昌說，如果是涉及風花雪月的事，例如哪個立委養小三、深夜應召女郎出入這種事，基本上協會不處理，因為這跟公共利益無關。

至於跟拍，黃國昌說，「鏡傳媒集團是黨檢媒三位一體」，指控他在養狗仔，但看到新聞標題和內容後，他心裡第一個感想是，如果要講養狗仔的話，「全國最大的狗仔集團，就在你們鏡傳媒」，寫這些東西自己都不覺得丟臉嗎。

