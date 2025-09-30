快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

貿易磋商 副閣揆五度赴美 盧特尼克新論調…經貿辦：審慎以對

經濟日報／ 記者歐芯萌江睿智黃婉婷／台北報導
行政院副院長鄭麗君日前已悄悄赴美，展開第五輪實體磋商。圖為鄭麗君（右）先前赴美時，與盧特尼克（左）合照。圖／行政院資料照
行政院副院長鄭麗君日前已悄悄赴美，展開第五輪實體磋商。圖為鄭麗君（右）先前赴美時，與盧特尼克（左）合照。圖／行政院資料照

美國商務部長盧特尼克表示，很快將與台灣簽署貿易協議。據悉，行政院副院長鄭麗君日前已悄悄赴美，展開第五輪實體磋商，目標爭取關稅再降低、稅率不疊加，並將對等關稅、232條款一併協商，外界預期也將觸及投資美國議題。

外媒報導，盧特尼克接受美國媒體訪問時表示，即將與台灣達成貿易協議，他並拋出半導體製造台美「五五分」，意即台灣生產50％、美國生產50％，為產業界投下震撼彈。

對於鄭麗君是否已赴美，府院昨（29）日低調未證實。行政院經貿談判辦公室僅表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊可說明時，將再適時向國人報告。

至於盧特尼克拋出「五五分」說法，經貿辦昨日低調表示，不評論美方說法，政府會審慎以對。經濟部表示，對美諮商談判由行政院統籌，目前談判仍持續推進中，經濟部將配合政院，並與產業界保持密切聯繫，密切注意未來動向。

鄭麗君前次赴美談判是在7月21日，相隔近兩個月，近日再次率團赴美，這也是對等關稅上路後，談判團隊首度赴美磋商。據了解，此次團隊規模較過往更小。據指出，此次赴美並非總結會議，會商著重對等關稅能否併同232條款共同處理，以及我方可能以類科學園區模式赴美投資，如何執行，也須與美方討論。

據透露，美方關注台灣半導體供應鏈是否與台積電共同赴美投資，如何讓台灣產業聚落在美扎根，為我方創造投資條件，爭取類似科學園區模式會是可能做法。

對於此次會議能否獲得最終結果，相關人士分析，機率不高；當前，美國總統川普尚未完整公布232條款適用範圍，相關措施也待美方說明，加上美中貿易談判尚在進行，10月底亞太經濟合作會議（APEC）還有川習會，台灣關稅若要掀牌，可能要待美中達成協議後才會明朗，11月較有可能。

回顧台美談判過程，川普在今年4月2日拋出對等關稅震撼彈後，台美雙方在4月11日召開首次視訊會議，5月1日在華府進行首輪實體磋商，後續分別在6月25日、7月8日、7月21日當周與美方當面協商，但尚未召開總結性會議。

隨著8月7日對等關稅上路，台灣被美國課以20％暫時性稅率，且稅率疊加，至今尚未有進一步進展。

盧特尼克曾於9月11日首度提及，美國將與台灣達成「重大協議」，近日受訪時除了重申台美協議就快達成，更拋出台美半導體製造「五五分」，外界關注台灣談判進展與相關籌碼如何取捨。

關稅 川普

延伸閱讀

美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

關稅談判有新進展？鄭麗君再赴美 展開第五輪實體磋商　

美商務部長對台遊說晶片製造「五五分」 立委痛批賣台協議

相關新聞

鄭麗君赴美第五輪關稅磋商 總統府未回應「晶片五五分」

台灣暫行對等關稅稅率百分之廿上路近兩個月，美國商務部長盧特尼克昨天重申將與台灣達成貿易協議，值此關鍵時刻，本報掌握，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商；由於我方擬以類科學園區模式赴美投資，如何執行預料將有著墨。

美提晶片五五分 學者：我應換取軍售護台

美國商務部長盧特尼克提出矽盾新解，喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全，台灣專家們多對此保留，稱這更符合的是美國利益，若台灣失去矽盾，不僅重要性會降低，更令人擔憂的是在美中談判格局下，這是不是川習交換條件的一環，或者成為華府用來施壓北京的籌碼。

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限右嗆許智傑不要臉

有關媒體指控「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨主席黃國昌今天表示，這幾天只是沒有公開行程，竟然也被解讀為神隱多日，民進黨立...

盧特尼克要拆解矽盾 我護國神山不保？

美國商務部長盧特尼克的新矽盾論，已不再是美中台關係的學術辯論，而是對台灣的國安警鐘。美國財長貝森特日前即警告，世界經濟最大的失敗點，就是99%的高性能晶片都是在台灣生產的。貝森特和盧特尼克說法遙相呼應，更明白指出華府意圖「分散風險」，要把台灣半導體產能移轉到美國及其他盟國，這已是美國步步進逼的現實，會在這論調下，對我關稅談判和台美經貿結構調整做大翻轉。台灣自豪的「矽盾」，曾被視為阻止戰爭的保險，現在卻可能變成被拆解的籌碼。若政府再以樂觀想像掩飾現狀，不僅會誤判情勢，更可能把國家帶入更孤立的險境。

貿易磋商 副閣揆五度赴美 盧特尼克新論調…經貿辦：審慎以對

美國商務部長盧特尼克表示，很快將與台灣簽署貿易協議。據悉，行政院副院長鄭麗君日前已悄悄赴美，展開第五輪實體磋商，目標爭取...

晶片五五分… 藍委批美拆台灣護身符 籲賴總統國情報告

美國商務部長盧特尼克提出晶片製造「五五分」，國民黨立委批評是「賣台協議」，政府應堅守底線，立法院也不會坐視不管賴政府如此賣國行徑；民眾黨立委林國成則說，美國固然不懷好意，但問題在於賴政府沒有主張跟籌碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。