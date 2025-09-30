貿易磋商 副閣揆五度赴美 盧特尼克新論調…經貿辦：審慎以對

美國商務部長盧特尼克表示，很快將與台灣簽署貿易協議。據悉，行政院副院長鄭麗君日前已悄悄赴美，展開第五輪實體磋商，目標爭取關稅再降低、稅率不疊加，並將對等關稅、232條款一併協商，外界預期也將觸及投資美國議題。

外媒報導，盧特尼克接受美國媒體訪問時表示，即將與台灣達成貿易協議，他並拋出半導體製造台美「五五分」，意即台灣生產50％、美國生產50％，為產業界投下震撼彈。

對於鄭麗君是否已赴美，府院昨（29）日低調未證實。行政院經貿談判辦公室僅表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊可說明時，將再適時向國人報告。

至於盧特尼克拋出「五五分」說法，經貿辦昨日低調表示，不評論美方說法，政府會審慎以對。經濟部表示，對美諮商談判由行政院統籌，目前談判仍持續推進中，經濟部將配合政院，並與產業界保持密切聯繫，密切注意未來動向。

鄭麗君前次赴美談判是在7月21日，相隔近兩個月，近日再次率團赴美，這也是對等關稅上路後，談判團隊首度赴美磋商。據了解，此次團隊規模較過往更小。據指出，此次赴美並非總結會議，會商著重對等關稅能否併同232條款共同處理，以及我方可能以類科學園區模式赴美投資，如何執行，也須與美方討論。

據透露，美方關注台灣半導體供應鏈是否與台積電共同赴美投資，如何讓台灣產業聚落在美扎根，為我方創造投資條件，爭取類似科學園區模式會是可能做法。

對於此次會議能否獲得最終結果，相關人士分析，機率不高；當前，美國總統川普尚未完整公布232條款適用範圍，相關措施也待美方說明，加上美中貿易談判尚在進行，10月底亞太經濟合作會議（APEC）還有川習會，台灣關稅若要掀牌，可能要待美中達成協議後才會明朗，11月較有可能。

回顧台美談判過程，川普在今年4月2日拋出對等關稅震撼彈後，台美雙方在4月11日召開首次視訊會議，5月1日在華府進行首輪實體磋商，後續分別在6月25日、7月8日、7月21日當周與美方當面協商，但尚未召開總結性會議。

隨著8月7日對等關稅上路，台灣被美國課以20％暫時性稅率，且稅率疊加，至今尚未有進一步進展。

盧特尼克曾於9月11日首度提及，美國將與台灣達成「重大協議」，近日受訪時除了重申台美協議就快達成，更拋出台美半導體製造「五五分」，外界關注台灣談判進展與相關籌碼如何取捨。

