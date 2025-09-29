登華沙安全論壇！林佳龍：台歐等民主聯盟 須應對大陸等動亂軸心挑戰
外交部長林佳龍今天在華沙安全論壇發表演說，以台積電與歐洲夥伴合資的歐洲半導體製造公司為例，凸顯台歐在經濟與AI發展上有合作空間；他也強調，必須共同應對中國等動亂軸心的挑戰。
林佳龍演說提到，新冠疫情、俄烏戰爭等區域性危機、中俄伊朝等威權政權集結為動亂軸心，以及民主主義與去全球化浪潮興起，已經重塑全球供應鏈；面對更加複雜的局勢，當務之急是全球理念相近國家團結一致，共同再造民主供應鏈。
林佳龍指出，台灣是值得信賴的國際社會合作夥伴，在強化全球供應鏈的韌性上扮演關鍵角色，但台灣無法獨自成功，透過與歐洲合作，台灣可以協助歐洲推動半導體與ＡＩ等產業發展，有助歐洲的再工業化及再武裝計畫。
林佳龍說，歐洲去年對台投資約13億美元，還有進一步拓展的潛力，期盼歐洲能推動更務實且具前瞻性的政策，來歡迎更多充滿活力與動能的台灣企業到歐洲拓展市場。
林佳龍表示，歐洲已經發起數位歐洲計畫與歐盟AI大陸行動計畫，爭取成為AI的全球領導者；台灣不只是AI晶片的最大供應方，也是AI伺服器的主要供應者，台灣應該是歐洲未來實現AI鴻圖的夥伴。
林佳龍提到，中國、俄羅斯、伊朗與北韓的威權政權已形成動亂軸心，對國際秩序和規則構成挑戰；台灣和歐洲也面臨日益升高混合戰的安全威脅，台灣呼籲民主夥伴共同打造非紅供應鏈，波蘭是北約和歐盟成員國，在面對俄羅斯侵略時站在捍衛歐洲自由的前線，而台灣位居第一島鏈核心，更是全球民主與威權對抗的前線，台灣已經準備好與歐洲合作。
林佳龍說，即便烏俄未來能達成和平協議，俄羅斯還是在那裡。而經過烏克蘭戰爭後，嚮往恢復往日帝國光榮的俄羅斯已經復活，而民主國家需要團結合作。
波蘭智庫卡斯米爾波拉斯基基金會（Casimir Pulaski Foundation）舉辦的華沙安全論壇（Warsaw Security Forum）在9月29日至 30日登場，自2014年創辦以來，華沙安全論壇已成為中東歐最具影響力的安全與外交政策對話平台，林佳龍今年受邀與會，成為首位在華沙安全論壇公開演說的台灣外交部長。
