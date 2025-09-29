黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限右嗆許智傑不要臉

有關媒體指控「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨主席黃國昌今天表示，這幾天只是沒有公開行程，竟然也被解讀為神隱多日，民進黨立委王義川秀下限，再把資料丟給鏡傳媒集團，黨檢媒三位一體進行操作，「如果說到養狗仔，全國最大狗仔集團就在鏡傳媒。」

鏡報近期接連發布多篇獨家報導，指控黃國昌長期指揮狗仔集團跟監偷拍綠營人士，並且與特定網路媒體、藍營政治人物合作爆料，由於黃國昌在連假期間沒有黨務相關公開行程，因而遭到部分媒體解讀刻意神隱多日。

黃國昌晚間在個人頻道開設直播，談及部分媒體指控神隱，他直言不知道該怎麼講，這幾天只是沒有公開行程，竟然被綠媒說成是在神隱，甚至有人指控不關心花蓮救災，只顧著跑到北海岸烤香腸，不管怎樣都有角度可以黑，「我只是去參加正常活動，民進黨立委在各自選區辦活動，怎麼沒有聽到這些綠營側翼放過一聲屁？」

黃國昌指出，王義川先是在鬼月前說要爆料，結果講出來的東西非常爆笑，「王膝知出來秀下限，我根本懶得理他」，後來發現綠媒跟側翼也炒作不起來，最後只好把東西丟給鏡傳媒集團，配合黨檢媒一體寫了一堆故事，「如果要說到養狗仔，全國最大狗仔集團就在鏡傳媒，寫這些東西都不會覺得丟臉嗎？」

此外，民進黨立委許智傑今天表示，黃國昌當初大肆批評政府利用媒體，現在被爆出違法跟拍就立刻龜縮「實在悲哀」。黃國昌對此則反嗆，許智傑去年放下青鳥在街頭吹風淋雨，跑去跟黨內派系大老吳乃仁吃香喝辣，時至今日依然不敢回答問題，「我送你三個字，叫做不要臉。」

