快訊

救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限、右嗆許智傑不要臉

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限右嗆許智傑不要臉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌晚間在個人頻道開設直播。圖／取自黃國昌YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌晚間在個人頻道開設直播。圖／取自黃國昌YouTube頻道

有關媒體指控「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨主席黃國昌今天表示，這幾天只是沒有公開行程，竟然也被解讀為神隱多日，民進黨立委王義川秀下限，再把資料丟給鏡傳媒集團，黨檢媒三位一體進行操作，「如果說到養狗仔，全國最大狗仔集團就在鏡傳媒。」

鏡報近期接連發布多篇獨家報導，指控黃國昌長期指揮狗仔集團跟監偷拍綠營人士，並且與特定網路媒體、藍營政治人物合作爆料，由於黃國昌在連假期間沒有黨務相關公開行程，因而遭到部分媒體解讀刻意神隱多日。

黃國昌晚間在個人頻道開設直播，談及部分媒體指控神隱，他直言不知道該怎麼講，這幾天只是沒有公開行程，竟然被綠媒說成是在神隱，甚至有人指控不關心花蓮救災，只顧著跑到北海岸烤香腸，不管怎樣都有角度可以黑，「我只是去參加正常活動，民進黨立委在各自選區辦活動，怎麼沒有聽到這些綠營側翼放過一聲屁？」

黃國昌指出，王義川先是在鬼月前說要爆料，結果講出來的東西非常爆笑，「王膝知出來秀下限，我根本懶得理他」，後來發現綠媒跟側翼也炒作不起來，最後只好把東西丟給鏡傳媒集團，配合黨檢媒一體寫了一堆故事，「如果要說到養狗仔，全國最大狗仔集團就在鏡傳媒，寫這些東西都不會覺得丟臉嗎？」

此外，民進黨立委許智傑今天表示，黃國昌當初大肆批評政府利用媒體，現在被爆出違法跟拍就立刻龜縮「實在悲哀」。黃國昌對此則反嗆，許智傑去年放下青鳥在街頭吹風淋雨，跑去跟黨內派系大老吳乃仁吃香喝辣，時至今日依然不敢回答問題，「我送你三個字，叫做不要臉。」

黃國昌 行程 民進黨

延伸閱讀

捲黃國昌狗仔風波 謝幸恩辭中央社：要說的話都在聲明裡 謝謝關心

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應了

影／王義川預言黃國昌會躲五天 還會退出政壇、被關

陳智菡：綠將黃國昌與狗仔畫等號 貪腐集團想除之而後快

相關新聞

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限右嗆許智傑不要臉

有關媒體指控「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨主席黃國昌今天表示，這幾天只是沒有公開行程，竟然也被解讀為神隱多日，民進黨立...

日本自民黨議員赴保安堂獻花 感謝台灣敬愛安倍晉三

日本參議院自民黨議員會長松山政司28日至30日率團訪台，今天特地南下高雄參訪鳳山紅毛港保安堂，並向日本前首相安倍晉三銅像...

美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」構想，經濟部表示，對美諮商談判由行政院統籌，目前相關談判仍持續推進中；經濟...

AIT：美國農業部次長明後兩天訪台

美國在台協會（AIT）今天表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）9月29日至10月...

非單純產能分配…美拋晶片製造「五五分」 台經院學者：這是經濟安全

美國商務部長盧特尼克受訪時表示，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，並拋出對「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充...

美商務部提台美晶片「五五分」 學者：包裹糖衣與勒索

美國商務部長盧特尼克受訪時拋出台美晶片製造「五五分」的構想，對此，亞太商工總會執行長邱達生表示，這是「包裹糖衣」，也是勒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。