日本自民黨議員赴保安堂獻花 感謝台灣敬愛安倍晉三

日本參議院自民黨議員會長松山政司28日至30日率團訪台，今天特地南下高雄參訪鳳山紅毛港保安堂，並向日本前首相安倍晉三銅像獻花致意。立委許智傑也到場，陪同松山政司等人祭拜保安堂供奉的二戰軍艦英靈。

松山政司率參議員渡辺猛之、上野通子及堀井巌等人來台，今天在外交部人員陪同下，先南下高雄向安倍銅像致意，明天將拜會賴清德總統。此行也拜會前總統蔡英文，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人交流。

松山政司表示，他很感謝台灣人特地為安倍首相打造銅像，今天親臨保安堂並看到銅像，深刻感到台灣人對安倍首相的敬愛心情，會更珍惜跟台灣之間友誼，繼續為台日友好關係而努力。

保安堂豎立安倍晉三銅像後，成為許多日本政要來台必訪的行程之一，安倍晉三遺孀安倍昭惠6月在市長陳其邁陪同下二度造訪。有「安倍晉三接班人」之稱、正爭取自民黨總裁的眾議員高市早苗，她於今年4月也曾赴高雄保安堂向安倍晉三銅像獻花致意，並參加紀念公園揭牌儀式，在公園簽名留念。

