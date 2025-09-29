美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫
美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」構想，經濟部表示，對美諮商談判由行政院統籌，目前相關談判仍持續推進中；經濟部將持續配合行政院，並與產業界保持密切聯繫，密切注意此案未來動向。
台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）27日受訪時重申，將與台灣達成貿易協議，並透露遊說台灣讓美國生產一半晶片、台灣生產一半的「五五分」構想，讓美國可達到50%自製。
經濟部今天表示，對美諮商談判是由行政院統籌，目前相關談判仍持續推進中；經濟部將持續配合行政院，並與產業界保持密切聯繫，密切注意此案未來動向。
行政院經貿辦今天回應，這是美方說法，不予評論，會審慎以對。
此外，傳出行政院副院長鄭麗君再度前往美國進行對等關稅談判，經貿辦僅表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時對外報告。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言