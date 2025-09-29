美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

被蔡英文總統任命為國造潛艦（IDS）專案小組召集人的國安會諮詢委員黃曙光，傳出因家庭問題請辭，總統府也立即證實賴總統已經准辭。黃曙光逐漸淡出IDS，在圈內不是秘密，但如今下台一鞠躬離職走人，還是不免成為話題。而國造潛艦在「老闆換人、推手走人」的情況下，未來前途究竟是光明或黯淡？

2025-09-29 15:55