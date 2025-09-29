AIT：美國農業部次長明後兩天訪台

美國在台協會（AIT）今天表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）9月29日至10月1日訪問台灣。

AIT表示，訪台期間，林德柏格將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）及台灣肉品產業領袖會晤，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議；林德柏格亦將出席由美國在台協會與美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains and BioProducts Council）共同舉辦的論壇。

AIT指出，林德柏格曾任南達科他州貿易協會（South Dakota Trade）會長暨執行長，亦曾擔任美國進出口銀行（Export-Import Bank of the United States）幕僚長及策略長。

