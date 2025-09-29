影／率團訪日返台！韓國瑜讚台灣館震撼人心 盼花蓮早日重建

立法院長韓國瑜率領「日本國會外交訪問團」結束五天行程，今日下午返抵國門。他分享此行三大感動，並以「起得比雞早、跑得比馬快、吃得比貓少、累得比狗喘」自嘲行程雖緊湊辛苦，但大家「精神很快樂」。

韓國瑜表示，此次訪日時，不論是日本政界友人、各界人士或海外華僑，見面第一句話都是關心花蓮風災災情，並表達慰問之意。他向花蓮鄉親傳達：「你們並不孤單，海內外都在關心你們。」並期盼花蓮能儘快從災害中重建、重新站起。

訪團此行除拜會日本國會「日華議員懇談會」外，也前往參觀2025年大阪世界博覽會。韓國瑜以「驚艷」形容台灣館的表現，指出雖然展區不大、每批參觀僅6分鐘，但民眾願意排隊長達4小時。台灣館不僅呈現半導體產業的陽剛之美，也展示蝴蝶、蘭花、神木等柔性之美，更凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

他強調，許多人在參觀後才深刻體會到，台灣半導體對全球生活的影響無所不在，從手機、冰箱、電視到捷運、高鐵、飛機，「全世界每天都在享受台灣製造帶來的便利生活」，讓人深受震撼。

韓國瑜指出，此行訪團跨三黨立委與日本朝野多位政要會面，包括4名在野黨主席與2名前首相，成果豐碩。「日華議員懇談會」在日本國會約700名議員中佔近300席，雙方藉此進一步鞏固國會對國會的傳統友誼與互動。

他並以「樹高千丈、落葉歸根」形容日本各地僑界的熱情，表示無論走到關東或關西，都能感受到僑胞對台灣的關懷，不僅積極慰問花蓮，也踴躍報名參加10月10日國慶活動，「華僑就像一隻美麗的風箏，線頭永遠繫在台灣土地上」。

韓國瑜最後強調，訪問團此行代表中華民國立法院走向國際舞台，三黨立委都懷抱共同使命，希望讓台灣擺脫外交孤立，與全世界交朋友，「也希望大家繼續為台灣努力，讓台灣在全球持續發光發熱。」

此次「日本國會外交訪問團」共12名成員，包括韓國瑜、「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷、黃珊珊，以及立委許宇甄、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺、何欣純、王美惠、郭昱晴、莊瑞雄、陳瑩等人。

