影／率團訪日返台！韓國瑜讚台灣館震撼人心 盼花蓮早日重建

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
韓國瑜（左四）指出，此行訪團跨三黨立委與日本朝野多位政要會面，包括4名在野黨主席與2名前首相，成果豐碩。「日華議員懇談會」在日本國會約700名議員中佔近300席，雙方藉此進一步鞏固國會對國會的傳統友誼與互動。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜率領「日本國會外交訪問團」結束五天行程，今日下午返抵國門。他分享此行三大感動，並以「起得比雞早、跑得比馬快、吃得比貓少、累得比狗喘」自嘲行程雖緊湊辛苦，但大家「精神很快樂」。

韓國瑜表示，此次訪日時，不論是日本政界友人、各界人士或海外華僑，見面第一句話都是關心花蓮風災災情，並表達慰問之意。他向花蓮鄉親傳達：「你們並不孤單，海內外都在關心你們。」並期盼花蓮能儘快從災害中重建、重新站起。

訪團此行除拜會日本國會「日華議員懇談會」外，也前往參觀2025年大阪世界博覽會。韓國瑜以「驚艷」形容台灣館的表現，指出雖然展區不大、每批參觀僅6分鐘，但民眾願意排隊長達4小時。台灣館不僅呈現半導體產業的陽剛之美，也展示蝴蝶、蘭花、神木等柔性之美，更凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

他強調，許多人在參觀後才深刻體會到，台灣半導體對全球生活的影響無所不在，從手機、冰箱、電視到捷運、高鐵、飛機，「全世界每天都在享受台灣製造帶來的便利生活」，讓人深受震撼。

韓國瑜指出，此行訪團跨三黨立委與日本朝野多位政要會面，包括4名在野黨主席與2名前首相，成果豐碩。「日華議員懇談會」在日本國會約700名議員中佔近300席，雙方藉此進一步鞏固國會對國會的傳統友誼與互動。

他並以「樹高千丈、落葉歸根」形容日本各地僑界的熱情，表示無論走到關東或關西，都能感受到僑胞對台灣的關懷，不僅積極慰問花蓮，也踴躍報名參加10月10日國慶活動，「華僑就像一隻美麗的風箏，線頭永遠繫在台灣土地上」。

韓國瑜最後強調，訪問團此行代表中華民國立法院走向國際舞台，三黨立委都懷抱共同使命，希望讓台灣擺脫外交孤立，與全世界交朋友，「也希望大家繼續為台灣努力，讓台灣在全球持續發光發熱。」

此次「日本國會外交訪問團」共12名成員，包括韓國瑜、「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷、黃珊珊，以及立委許宇甄、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺、何欣純、王美惠、郭昱晴、莊瑞雄、陳瑩等人。

韓國瑜（左三）最後強調，訪問團此行代表中華民國立法院走向國際舞台，三黨立委都懷抱共同使命，希望讓台灣擺脫外交孤立，與全世界交朋友，「也希望大家繼續為台灣努力，讓台灣在全球持續發光發熱。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜（左三）率領「日本國會外交訪問團」結束五天行程，今日下午返抵國門。記者季相儒／攝影
韓國瑜 日本 花蓮

相關新聞

美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」構想，經濟部表示，對美諮商談判由行政院統籌，目前相關談判仍持續推進中；經濟...

AIT：美國農業部次長明後兩天訪台

美國在台協會（AIT）今天表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）9月29日至10月...

非單純產能分配…美拋晶片製造「五五分」 台經院學者：這是經濟安全

美國商務部長盧特尼克受訪時表示，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，並拋出對「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充...

美商務部提台美晶片「五五分」 學者：包裹糖衣與勒索

美國商務部長盧特尼克受訪時拋出台美晶片製造「五五分」的構想，對此，亞太商工總會執行長邱達生表示，這是「包裹糖衣」，也是勒...

IDS教父黃曙光淡出 國造潛艦2.0光明或黯淡？

被蔡英文總統任命為國造潛艦（IDS）專案小組召集人的國安會諮詢委員黃曙光，傳出因家庭問題請辭，總統府也立即證實賴總統已經准辭。黃曙光逐漸淡出IDS，在圈內不是秘密，但如今下台一鞠躬離職走人，還是不免成為話題。而國造潛艦在「老闆換人、推手走人」的情況下，未來前途究竟是光明或黯淡？

關稅談判快出爐？美拋晶片製造「五五分」 經貿辦回應了

美國商務部長盧特尼克受訪時提及，將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。對此...

