美商務部提台美晶片「五五分」 學者：包裹糖衣與勒索

美國商務部長盧特尼克受訪時拋出台美晶片製造「五五分」的構想，對此，亞太商工總會執行長邱達生表示，這是「包裹糖衣」，也是勒索，對台灣和台積電一點都不公平。

邱達生表示，美國做為世界強權，一直都會以一些政策手段來壓制經濟實力超前、或是特定領域比它強的國家，例如1985年廣場協議就是針對日本，川普1.0針對中國，而今台灣半導體實力領先全球，Intel短期內無法翻身，因此找台灣的麻煩，從過去說台灣偷走美國晶片，用高關稅半強迫要求台積電赴美投資、到現在50%說都是同樣的道理。

他表示，「50%對50%」看起來合理，其實「一點都不公平」，破壞了市場機制、自由供需，現今全球對晶片高度需求，是台灣產業和供應鏈長年投入造就成果，但美方卻用各種手段打壞這個成果。

他說，不論是美國民主黨或共和黨都希望重啟美國在半導體領先、重振Intel領先全球局面，但民主黨棍子蘿蔔都有，共和黨則是棍子大於蘿蔔，「50%對50%」更像是「包裹糖衣」，看起來好像台灣可以維持50%製造，但實際上就是「勒索」，對台灣及台積電都很不利。

他提及，美國商務部掌控232調查結果，調查結果後會提供建議給川普；現在美國商務部拋出「50%對50%」，顯然也是在測試台灣政府及台積電反應。這對台灣和台積電都很一大難題。

