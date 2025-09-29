關稅談判快出爐？美拋晶片製造「五五分」 經貿辦回應了
美國商務部長盧特尼克受訪時提及，將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。對此，行政院經貿談判辦公室回應，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。
外媒報導，盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國新聞頻道NewsNation訪問時表示，如果台灣掌握95%晶片，美國要怎麼取得這些晶片來保護台灣？美國必須減少對台灣晶片的依賴，因此他向台灣提出「五五分」的構想，美國生產一半，台灣生產一半。
立委許宇甄質疑，盧特尼克敢於高調放話，說「很快就要與台灣達成重大協議」，代表雙方早已進行談判，但台灣人民卻完全被蒙在鼓裡。美國對台灣已經不滿足於軍售，如今更進一步伸手掠奪台灣半導體核心製造。這不僅是經濟貿易議題，更是國安危機。
對於美方提出台美晶片製造五五分方案，行政院經貿談判辦公室回應，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。
隨著盧特尼克言明將與台灣達成貿易協議，據了解，行政院副院長鄭麗君、經貿談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商，我方爭取關稅再調降，並與攸關晶片關稅的232條款一併協商，預料將對赴美投資模式有所著墨。
針對相關進度，行政院經貿談判辦公室並未證實，僅稱台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。
