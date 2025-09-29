聽新聞
傳吳釗燮下台總統府否認 白委嗆：早該為共諜案請辭負責
外傳國安會秘書長吳釗燮即將下台，總統府回應，「未有聽說」。不過，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，吳釗燮無法精準掌握台美關稅談判，過去的心腹又捲入共諜案遭到判刑，直到現在依然不說明不道歉也不負責，直言這是慢了好幾拍的下台。
媒體報導，吳釗燮擔任外交部長期間，其助理何仁傑涉及共諜案，事後被判處8年2個月重刑，傳出賴清德總統近日陸續探詢「國安會祕書長可能人選」，甚至考慮借將扁朝人馬，外界因此質疑吳釗燮恐怕將走馬換將。
張啓楷今天受訪時表示，傳出吳釗燮即將下台，賴總統想要借將扁朝人馬，「這是慢了好幾拍的下台」，因為吳釗燮在國安會秘書長任內，無法精準掌握台美關稅談判，就連賴總統要過境美國紐約，當時也被美國總統川普打回票。
張啓楷也說，吳釗燮在擔任外交部長期間，其心腹捲入共諜案遭到判刑確定，直到現在依然不說明不道歉也不負責，「他早就應該要請辭下台」。
