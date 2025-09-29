快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

聽新聞
0:00 / 0:00

傳吳釗燮下台總統府否認 白委嗆：早該為共諜案請辭負責

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮。本報資料照片
國安會秘書長吳釗燮。本報資料照片

外傳國安會秘書長吳釗燮即將下台，總統府回應，「未有聽說」。不過，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，吳釗燮無法精準掌握台美關稅談判，過去的心腹又捲入共諜案遭到判刑，直到現在依然不說明不道歉也不負責，直言這是慢了好幾拍的下台。

媒體報導，吳釗燮擔任外交部長期間，其助理何仁傑涉及共諜案，事後被判處8年2個月重刑，傳出賴清德總統近日陸續探詢「國安會祕書長可能人選」，甚至考慮借將扁朝人馬，外界因此質疑吳釗燮恐怕將走馬換將。

張啓楷今天受訪時表示，傳出吳釗燮即將下台，賴總統想要借將扁朝人馬，「這是慢了好幾拍的下台」，因為吳釗燮在國安會秘書長任內，無法精準掌握台美關稅談判，就連賴總統要過境美國紐約，當時也被美國總統川普打回票。

張啓楷也說，吳釗燮在擔任外交部長期間，其心腹捲入共諜案遭到判刑確定，直到現在依然不說明不道歉也不負責，「他早就應該要請辭下台」。

吳釗燮 國安會 共諜 民眾黨

延伸閱讀

吳釗燮：集體努力實現韌性 安全仰賴自我防衛決心

編兆元國防特別預算 張啓楷：錢要花刀口上 不能漫無方向

英籍記者不滿大罷免離台 張啓楷：嚴審TaiwanPlus預算及報導尺度

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

相關新聞

關稅談判有新進展？鄭麗君再赴美 展開第五輪實體磋商　

台灣暫行對等關稅稅率20%已上路，我方爭取關稅再調降，並與攸關晶片關稅的二三二條款一併協商，東南亞國家日前也積極爭取晶片...

捲黃國昌狗仔風波 謝幸恩辭中央社：要說的話都在聲明裡 謝謝關心

中央社記者謝幸恩日前捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風波中，被聘雇中央社調職並啟動內部調查。稍早謝幸恩發出聲明稿，宣布即日起辭去...

美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

美國商務部長盧特尼克拋「台美晶片製造五五分方案」，國民黨立委許宇甄批評，這根本不是什麼所謂「貿易協議」，而是對台灣的壓榨...

傳吳釗燮下台總統府否認 白委嗆：早該為共諜案請辭負責

外傳國安會秘書長吳釗燮即將下台，總統府回應，「未有聽說」。不過，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，吳釗燮無法精準掌握台...

美商務部長對台遊說晶片製造「五五分」 立委痛批賣台協議

美國商務部長盧特尼克受訪時重申，將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。對此...

美提台美晶片製造「五五分」 經貿辦：會審慎以對

美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，並持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。