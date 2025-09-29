關稅談判有新進展？鄭麗君再赴美 展開第五輪實體磋商　

台灣暫行對等關稅稅率20%已上路，我方爭取關稅再調降，並與攸關晶片關稅的二三二條款一併協商，東南亞國家日前也積極爭取晶片關稅「免死牌」。本報掌握，行政院副院長鄭麗君、經貿談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商，預料將對赴美投資模式有所著墨。

針對相關進度，行政院經貿談判辦公室並未證實，僅稱台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國對等關稅仍在進展，目前台美雙方已完成技術性磋商，，仍在等待美方安排總結性會商，盧特尼克11日預告，將與台灣達成重大協議，原文是「big deal」，知情人士曾解釋，「big deal」就是指對等關稅和二三二條款一起處理。據了解，鄭麗君此事赴美也是與此事有關。

商品推薦