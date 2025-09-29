美商務部長對台遊說晶片製造「五五分」 立委痛批賣台協議

美國商務部長盧特尼克受訪時重申，將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。對此，立委許宇甄29日抨擊，這根本不是「貿易協議」，而是對台灣的壓榨與掠奪，這是強制分割台灣的命脈產業。

外媒報導，盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國新聞頻道News Nation訪問時表示，如果台灣掌握95%晶片，美國要怎麼取得這些晶片來保護台灣？美國必須減少對台灣晶片的依賴，因此他向台灣提出「五五分」的構想，美國生產一半，台灣生產一半。

對此，許宇甄指出，美國對台灣已經不滿足於軍售，如今更進一步伸手掠奪台灣半導體核心製造。這不僅是經濟貿易議題，更是國安危機。

許宇甄強調，台灣半導體產業之所以被稱為「矽盾」，正因其集中優勢與不可取代性，讓國際社會有理由維持台海和平。一旦台積電（2330）最先進製程的產能被美方強迫分割，矽盾的效力將被削弱，台灣的安全籌碼將化為烏有。美方強行解除台灣護身符的做法，將把台灣推向更加危險的處境。

許宇甄質疑，這樣的賣台內容，賴政府顯然心知肚明。盧特尼克敢於高調放話，說「很快就要與台灣達成重大協議」，代表雙方早已進行談判，但台灣人民卻完全被蒙在鼓裡。

許宇甄批評，面對門口外的野蠻人，政府不敢吭聲，不敢告訴人民，到底要犧牲什麼？是產能？是技術？是國人健康？還是台灣最核心的經濟自主和整個半導體產業？一旦背地裡將台灣護國神山拱手讓人，這不僅是對人民的背叛，更是不折不扣的賣國行徑。

許宇甄砲轟，賴政府這種「投降貿易」、「下跪外交」讓人憤怒至極。美國若真視台灣為民主夥伴，就應當尊重台灣的產業發展，而不是以國安為名，行經濟殖民之實。若政府選擇隱瞞與配合，等於是幫助外國勢力瓦解台灣的最後防線，徹底斷送台灣未來。

許宇甄強調，真正愛台灣的人，絕不能接受如此賣國的協議。這樣的屈辱與危險，立法院不能也不會坐視不管。這種荒謬協議若真的簽署，根本不是合作，而是搶奪。台灣若繼續被動接受，等於承認自己只是美國的棋子。台灣需要盟友，但不是這種只顧自己安全、不顧台灣死活的盟友。

她呼籲，政府應該立即向人民交代，對美談判的底線在哪裡？台灣究竟要失去多少核心利益？台灣的矽盾會不會拱手送人？如果賴政府繼續沉默，就等於證實這份賣台協議是真的，賴清德總統應該來立法院進行國情報告，向全國人民講清楚。

商品推薦