快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

聽新聞
0:00 / 0:00

捲黃國昌狗仔風波 謝幸恩辭中央社：要說的話都在聲明裡 謝謝關心

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌遭指控培養狗仔跟拍集團。圖／報系資料照
民眾黨主席黃國昌遭指控培養狗仔跟拍集團。圖／報系資料照

中央社記者謝幸恩日前捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風波中，被聘雇中央社調職並啟動內部調查。稍早謝幸恩發出聲明稿，宣布即日起辭去中央社記者職務及台北司法記者聯誼會會長一職。本報稍早聯繫上謝，她僅表示，「要說的話都在聲明裡了，謝謝關心。」

「鏡報」日前報導，黃國昌疑長期培養狗仔集團，專門跟監偷拍政敵，還在2022年找上現職公營媒體的某記者，負責招募人力加入狗仔集團。中央社隨即證實該記者任職於該社，同時暫停其新聞採訪工作，轉調其他職務，並成立專案小組立即啟動調查。

稍早謝幸恩發聲明稿，強調「辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。」指出媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，也是從業以來最核心的使命，更是民主社會中監督權力的重要力量。

但當前媒體環境的變化，令人痛心，媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

對於外界形塑她為「政治狗仔」，火力全開辯論她的角色與立場，「我或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。」

最後，謝幸恩表示，近日外界對其個人角色的誤解與指控，將不願再多做說明，媒體資源應被善加利用，不必浪費在個人攻防，與其執著個人是非，她更在意的是新聞自由還能否撐得起社會的期待，最後清楚表明，未來將不再針對此事做出任何回應。

中央社記者謝幸恩日前捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風波，稍早發出聲明宣布辭去中央社記者職務及台北司法記者聯誼會會長一職，對此她僅表示「要說的話都在聲明裡了，謝謝關心。」記者蔣永佑／翻攝
中央社記者謝幸恩日前捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風波，稍早發出聲明宣布辭去中央社記者職務及台北司法記者聯誼會會長一職，對此她僅表示「要說的話都在聲明裡了，謝謝關心。」記者蔣永佑／翻攝

中央社 黃國昌 新聞自由

延伸閱讀

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應了

影／王義川預言黃國昌會躲五天 還會退出政壇、被關

陳智菡：綠將黃國昌與狗仔畫等號 貪腐集團想除之而後快

相關新聞

捲黃國昌狗仔風波 謝幸恩辭中央社：要說的話都在聲明裡 謝謝關心

中央社記者謝幸恩日前捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風波中，被聘雇中央社調職並啟動內部調查。稍早謝幸恩發出聲明稿，宣布即日起辭去...

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

台灣民眾黨主席黃國昌日前遭媒體爆料培養狗仔集團，任職中央社的記者謝幸恩負責為他招募人力，中央社隨即將其轉調其他職務，並啟...

美提台美晶片製造「五五分」 經貿辦：會審慎以對

美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，並持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他...

台與基輔簽備忘錄 林佳龍盼協助當地受戰火波及孩童

外交部今天表示，部長林佳龍見證台灣駐波蘭代表處與烏克蘭簽署基輔地區弱勢孩童支持計畫。林佳龍說，台灣將持續與歐洲夥伴合作，...

生育率持續下滑…立院指少子女化對策多採補貼 政院：婚生養全面協助

立法院預算中心說，政府115年度提婚育宅等新對策，本質仍以現金補貼為主，但總生育率仍持續下滑。行政院說，少子女化對策計畫...

美商務部長提晶片製造「五五分」 黃健豪：賴政府別再幻想自己是棋手

美國提出晶片製造「五五分」的構想，國民黨立委黃健豪今天分析，美國是想分散風險，從經貿角度來看，美國要投入生產晶片勢必向台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。