捲黃國昌狗仔風波 謝幸恩辭中央社：要說的話都在聲明裡 謝謝關心

中央社記者謝幸恩日前捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風波中，被聘雇中央社調職並啟動內部調查。稍早謝幸恩發出聲明稿，宣布即日起辭去中央社記者職務及台北司法記者聯誼會會長一職。本報稍早聯繫上謝，她僅表示，「要說的話都在聲明裡了，謝謝關心。」

「鏡報」日前報導，黃國昌疑長期培養狗仔集團，專門跟監偷拍政敵，還在2022年找上現職公營媒體的某記者，負責招募人力加入狗仔集團。中央社隨即證實該記者任職於該社，同時暫停其新聞採訪工作，轉調其他職務，並成立專案小組立即啟動調查。

稍早謝幸恩發聲明稿，強調「辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。」指出媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，也是從業以來最核心的使命，更是民主社會中監督權力的重要力量。

但當前媒體環境的變化，令人痛心，媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

對於外界形塑她為「政治狗仔」，火力全開辯論她的角色與立場，「我或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。」

最後，謝幸恩表示，近日外界對其個人角色的誤解與指控，將不願再多做說明，媒體資源應被善加利用，不必浪費在個人攻防，與其執著個人是非，她更在意的是新聞自由還能否撐得起社會的期待，最後清楚表明，未來將不再針對此事做出任何回應。 中央社記者謝幸恩日前捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風波，稍早發出聲明宣布辭去中央社記者職務及台北司法記者聯誼會會長一職，對此她僅表示「要說的話都在聲明裡了，謝謝關心。」記者蔣永佑／翻攝

