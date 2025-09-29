台與基輔簽備忘錄 林佳龍盼協助當地受戰火波及孩童

外交部今天表示，部長林佳龍見證台灣駐波蘭代表處與烏克蘭簽署基輔地區弱勢孩童支持計畫。林佳龍說，台灣將持續與歐洲夥伴合作，推動學校、教堂與醫院重建，協助無辜受到戰火波及的烏克蘭民眾早日重拾正常生活。

外交部上午指出，林佳龍正率團赴波蘭應邀出席第12屆「華沙安全論壇」發表專題演說，林佳龍抵波蘭首都華沙後，首場行程是出席見證由台灣駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作了解備忘錄記者會。

克蘭國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席克尼亞日茨基（MykolaKniazhytskyi，另譯：克尼茨基）、議員尤奇申（Yaroslav Yurchyshyn，另譯：尤契申）及議員盧布山斯基（Andrii Lopushanskyi）也到場見證。

林佳龍表示，自2022年俄羅斯非法侵略以來，戰火摧殘使許多烏克蘭兒童失去依靠，本該無憂無慮的童年卻被迫在空襲警報與流離失所中度過，這樣的故事每每聽見都令人深感心痛。

林佳龍說，總統賴清德上任後，已將烏克蘭孩童的照顧納入人道關懷重點，在外交部積極努力下，促成基輔市兒童及家庭福利局、義大利非政府組織WeWorld與台灣兒童暨家庭扶助基金會攜手合作。

林佳龍指出，昨天（台北時間28日）在簽署現場，基輔市兒童及家庭福利局副局長巴迪列維奇（Tetiana Badylevych，另譯：芭蒂勒菲）特別致贈由烏克蘭孩童親手製作、印有愛心圖樣的手工蠟燭，藉此感謝台灣政府的幫忙，小小的燭光象徵孩子們的感謝與盼望，真摯心意令人動容。

林佳龍強調，台灣將持續與波蘭、捷克、愛沙尼亞、立陶宛等歐洲夥伴，以及歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，推動學校、教堂與醫院重建，並在5G通訊、智慧醫療與人才培訓等領域，推展多元人道援助計畫，協助無辜受戰火波及的烏克蘭民眾早日重拾正常生活。

