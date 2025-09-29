生育率持續下滑…立院指少子女化對策多採補貼 政院：婚生養全面協助

快訊

中央社／ 台北29日電
台灣陷少子化危機，總生育率持續下滑。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
立法院預算中心說，政府115年度提婚育宅等新對策，本質仍以現金補貼為主，但總生育率仍持續下滑。行政院說，少子女化對策計畫從「敢婚、願生、樂養」面向規劃，包括育嬰彈性休假、放寬新青安限額等，全面協助育兒家庭。

立法院預算中心報告近日指出，觀察近年少子女化對策計畫相關措施，本質上多屬一次性或特定期限可申領的現金補助，短期內雖有助益，但補助終止時，一般民眾仍得面對現實艱困的養育環境。

預算中心表示，按「我國少子女化對策計畫（民國107年至114年）」政策目標，為119年度全國育齡婦女總生育率（TFR）回升至1.4；但計畫執行期間，以現金補助為主的政策不斷加碼，台灣少子女化現象沒有顯著改善。

預算中心指出，依內政部統計，全國育齡婦女總生育率自計畫推動前的106年度為1.125，113年度已降至0.8856。因此若沒有找出真正問題癥結，出生人數不如預期情況恐怕仍會一再發生。

預算中心表示，以高房價問題為例，源頭管理作法宜解析房價高漲原因，並積極引導房價回歸合理價位，只仰賴一次性或一定期限內的租金或購屋加碼補貼，反而容易造成房市價格扭曲。此外，如推動家庭教育、塑造職場成為有利婚育環境等其他生養協助類措施，政府投入資源相較於現金補助有相當差距。

政院回應，預算中心只以婚育宅分析中央的少子女化對策顯然不全面，行政院的少子女化對策計畫從「敢婚、願生、樂養」等面向規劃，全面協助育兒家庭、健全友善成長環境。

政院表示，相關政策包括「0-6歲國家一起養」、「擴大公共化服務量能」、「透過準公共機制擴大平價服務」，「擴大補助不孕症試管嬰兒至未滿45歲之不孕夫妻」、「育嬰留職停薪津貼提高至8成薪」、「修正性平工作法增加有薪產檢假、陪產假」、「友善職場育兒環境」、「鼓勵生養的租稅優惠」等。

政院舉例，擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，自110年7月1日起施行，截至114年8月底，已有超過13萬件通過資格審查，其中11萬件已完成施術療程並申請獲得補助，受補助夫妻成功產下3萬名新生兒。

此外，政院表示，正推動少子女化對策計畫2.0，包括9月4日提出「青年優先三重奏」，透過婚育宅、育嬰照顧彈性休假、放寬新青安限額等政策減輕年輕家庭負擔外，9月18日政院再提出「好孕三方案」政策，包括生育補助補到10萬、提高不孕症補助、增加醫療生育保存補助等，並將滾動檢討、持續精進，打造更友善育兒環境，助年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

