花蓮災區唯一光復國中力拚明天開學 校方將出動校車定點載送學生
花蓮光復鄉洪災第七天，今天是連假最後一天，明天就是開工日與開學日，災區內唯一的國中光復國中希望明天也如期開學；目前校內設施無虞，最大問題是交通，校方將採取校車定點接送學生。校方坦言，多數家長還是會擔心，不勉強學生回來上課。
光復國中位於光復鄉市區，是光復鄉所有國中小裡唯一處於災區的學校，目前有168名學生在讀。水災當天洪水攜帶泥沙沖入校內，大量汙沙淤積，救災單位出動大型機具開挖，校門口廣場堆滿一座座泥山，志工們仍在努力協助清理校園。
校長黃建榮說，校門口前道路已經清出，教室在三樓與四樓，教學設備沒有受到影響，校內也已復水復電，授課無虞；明天是開學日，學校希望把學生收回來上實體課，午餐部分會統一訂購便當，比較麻煩的大概是如廁，化糞池還在阻塞，學校會設置流動式廁所供暫時使用。
黃建榮表示，最大的問題還是交通，市區道路雖然已清出可行走的空間，許多家戶仍在救災清淤，大型機具如怪手、清運車也不斷出入，家長擔心通學安全；校方會安排小型交通車，在幾個固定的定點接送學生，盡量避免在市區內行走。
「家長真的不放心，我們也不勉強。」黃建榮坦言，校方能做的是盡量讓家長安心，但若實在無法接受，不到校也可以，在家裡上線上課程就好；他估計，168個學生中，超過一半不會到校，但線上課效果終究不如實體課，會再試試看爭取更多學生返校。
教師的部分，黃建榮指出，目前鐵路是通的，老師們可以搭火車到校；這兩天大量「鏟子超人」到光復幫忙，出現搭不上火車的情形，相信明天連假結束後這個現象會緩解很多，若真遇到困難，也不勉強教師準時到校，能來就好，開校務會議、上實體課程都須要教師們的幫忙。
