快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

花蓮災區唯一光復國中力拚明天開學 校方將出動校車定點載送學生

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
校方表示，教室都在二樓以上，沒有受到這波洪災影響，教學設備無虞。記者陳敬丰／攝影
校方表示，教室都在二樓以上，沒有受到這波洪災影響，教學設備無虞。記者陳敬丰／攝影

花蓮光復鄉洪災第七天，今天是連假最後一天，明天就是開工日與開學日，災區內唯一的國中光復國中希望明天也如期開學；目前校內設施無虞，最大問題是交通，校方將採取校車定點接送學生。校方坦言，多數家長還是會擔心，不勉強學生回來上課。

光復國中位於光復鄉市區，是光復鄉所有國中小裡唯一處於災區的學校，目前有168名學生在讀。水災當天洪水攜帶泥沙沖入校內，大量汙沙淤積，救災單位出動大型機具開挖，校門口廣場堆滿一座座泥山，志工們仍在努力協助清理校園。

校長黃建榮說，校門口前道路已經清出，教室在三樓與四樓，教學設備沒有受到影響，校內也已復水復電，授課無虞；明天是開學日，學校希望把學生收回來上實體課，午餐部分會統一訂購便當，比較麻煩的大概是如廁，化糞池還在阻塞，學校會設置流動式廁所供暫時使用。

黃建榮表示，最大的問題還是交通，市區道路雖然已清出可行走的空間，許多家戶仍在救災清淤，大型機具如怪手、清運車也不斷出入，家長擔心通學安全；校方會安排小型交通車，在幾個固定的定點接送學生，盡量避免在市區內行走。

「家長真的不放心，我們也不勉強。」黃建榮坦言，校方能做的是盡量讓家長安心，但若實在無法接受，不到校也可以，在家裡上線上課程就好；他估計，168個學生中，超過一半不會到校，但線上課效果終究不如實體課，會再試試看爭取更多學生返校。

教師的部分，黃建榮指出，目前鐵路是通的，老師們可以搭火車到校；這兩天大量「鏟子超人」到光復幫忙，出現搭不上火車的情形，相信明天連假結束後這個現象會緩解很多，若真遇到困難，也不勉強教師準時到校，能來就好，開校務會議、上實體課程都須要教師們的幫忙。

花蓮光復鄉的光復國中是唯一位於災區的國中小，校方希望明天復課，將安排交通車接送學生上下學。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉的光復國中是唯一位於災區的國中小，校方希望明天復課，將安排交通車接送學生上下學。記者陳敬丰／攝影
校門口前廣場已經清出可供行走的區域。記者陳敬丰／攝影
校門口前廣場已經清出可供行走的區域。記者陳敬丰／攝影
校內仍有大面積校地堆滿淤泥山，機具與志工努力清理中。記者陳敬丰／攝影
校內仍有大面積校地堆滿淤泥山，機具與志工努力清理中。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復國中力拚明天復課。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復國中力拚明天復課。記者陳敬丰／攝影

光復鄉 教師 開學日

延伸閱讀

感動！「現金超人」現身光復災區 每戶發1萬身分曝光了

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

連假最後一天！花蓮光復鄉陽光露臉 汙泥變硬「不好挖」需大型機具

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

相關新聞

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

台灣民眾黨主席黃國昌日前遭媒體爆料培養狗仔集團，任職中央社的記者謝幸恩負責為他招募人力，中央社隨即將其轉調其他職務，並啟...

團膳業者未納防災韌性體系 業者：我們真的準備好了嗎？

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，現階段正處環境復原階段。團膳業者表示，大型團膳業者有能力在短時間內大量製作熱...

花蓮災區唯一光復國中力拚明天開學 校方將出動校車定點載送學生

花蓮光復鄉洪災第七天，今天是連假最後一天，明天就是開工日與開學日，災區內唯一的國中光復國中希望明天也如期開學；目前校內設...

美商務部長提晶片製造「五五分」 黃健豪：賴政府別再幻想自己是棋手

美國提出晶片製造「五五分」的構想，國民黨立委黃健豪今天分析，美國是想分散風險，從經貿角度來看，美國要投入生產晶片勢必向台...

搶高雄眷村票 郝龍斌：黃復興是鐵衛隊不應該裁撤

國民黨主席六搶一，候選人郝龍斌今天到高雄果貿社區舉辦座談會，3年輕議員出席見證郝提拔年輕人的立場，世代融合的重要性大於世...

藍主席選舉對美路線之爭再起 誰能撕下「親中遠美」標籤

國民黨主席選舉10月18日改選，6人參戰戰況膠著，面對後續仍有多場政見說明會與辯論會，對美與兩岸路線勢必走向深水區。美中政策向來是國民黨內重中之重，黨主席朱立倫認為，平衡美中是世界趨勢，未來黨的對美路線能否與潛在總統候選人契合，成為新任黨主席必考題。上屆黨主席選舉，被視為「親美派」的江啟臣與朱立倫，讓對美路線之爭更成為外界關注焦點，這次6人競逐激烈角力，攻防之間，路線之戰再起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。