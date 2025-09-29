快訊

美商務部長提晶片製造「五五分」 黃健豪：賴政府別再幻想自己是棋手

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
美國提出晶片製造「五五分」的構想。圖為晶片示意圖。(路透)
美國提出晶片製造「五五分」的構想。圖為晶片示意圖。(路透)

美國提出晶片製造「五五分」的構想，國民黨立委黃健豪今天分析，美國是想分散風險，從經貿角度來看，美國要投入生產晶片勢必向台灣採購大量設備，應將這視為投資金額而非貿易逆差，別以懲罰性關稅給台灣其他產業壓力；從區域安全角度來看，台灣面臨資產及技術轉移，賴政府應思考如何降低風險，而不是還在幻想自己是棋手。

美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他另拋出對「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。

黃健豪分析，美國要分散風險已是顯而易見的事實，從經貿的角度，美國生產晶片要投入5000億美元，其中大量設備採購勢必向台灣購買，美方應該將短期的貿易逆差視為投資金額，而不是再以懲罰性關稅對台灣其它產業施加壓力，美國與台灣是經貿夥伴不是競爭對手。他補充，像今年上半年與去年相比，美國向台灣採購廠房的金額高達56倍，也都被視為貿易逆差的一部分。

不過黃健豪也說，從區域安全的角度，美國政府已預告台灣即將面臨危機，要轉移重要資產及技術，賴清德政府應該思考怎麼在衝突前線降低風險，而不是幻想自己是棋手。

