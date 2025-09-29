美商務部長提晶片製造「五五分」 黃健豪：賴政府別再幻想自己是棋手
美國提出晶片製造「五五分」的構想，國民黨立委黃健豪今天分析，美國是想分散風險，從經貿角度來看，美國要投入生產晶片勢必向台灣採購大量設備，應將這視為投資金額而非貿易逆差，別以懲罰性關稅給台灣其他產業壓力；從區域安全角度來看，台灣面臨資產及技術轉移，賴政府應思考如何降低風險，而不是還在幻想自己是棋手。
美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他另拋出對「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。
黃健豪分析，美國要分散風險已是顯而易見的事實，從經貿的角度，美國生產晶片要投入5000億美元，其中大量設備採購勢必向台灣購買，美方應該將短期的貿易逆差視為投資金額，而不是再以懲罰性關稅對台灣其它產業施加壓力，美國與台灣是經貿夥伴不是競爭對手。他補充，像今年上半年與去年相比，美國向台灣採購廠房的金額高達56倍，也都被視為貿易逆差的一部分。
不過黃健豪也說，從區域安全的角度，美國政府已預告台灣即將面臨危機，要轉移重要資產及技術，賴清德政府應該思考怎麼在衝突前線降低風險，而不是幻想自己是棋手。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言