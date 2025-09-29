快訊

搶高雄眷村票 郝龍斌：黃復興是鐵衛隊不應該裁撤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄左營果貿社區居住許多國民黨員，繼羅智強後，郝龍斌今天也安排座談會，暢談參選黨主席的政見。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席六搶一，候選人郝龍斌今天到高雄果貿社區舉辦座談會，3年輕議員出席見證郝提拔年輕人的立場，世代融合的重要性大於世代交替。郝龍斌強調，若當黨主席一定要「顧北、穩中、援南」他對黃復興黨部很有感情，不應該裁撤，會恢復黃復興功能。

國民黨主席競爭激烈，繼候選人羅智強9月25日到左營果貿社區辦座談會後，郝龍斌今天也到果貿爭取支持，議員白喬茵、邱于軒及蔡金晏到場聲援。

羅智強主打世代交替，郝龍斌則強調，不是讓年輕人當黨主席就是世代交替，而是讓年輕人有空間、有發展，成為國民黨的戰鬥主力，才是真正的世代交替，他是最適合跨世代整合的人選。

郝龍斌指出，高雄最近發生兩件大事，前副市長陳啟昱被約談後在外面跑一個月，後來才自己投案，所有該串證的都弄好了再回去；美濃大峽谷事件，難道高雄市政府都沒一人知道？柯志恩在南部已經造成旋風，國民黨2026很有機會翻轉台南及高雄。

去年起黃復興黨部整併納入各地方黨部，今天座談會上有黃復興黨員對此十分不滿。郝龍斌回應，他個人對於黃復興非常有感情，也不認為應該裁撤，黃復興是鐵衛隊，最可依靠的對象，他若當選會全力跟地方黨部商量，看如何恢復黃復興功能，把力量發揮至極致。

邱于軒說，2018年議員選舉她未被提名，若無郝龍斌力排眾議給年輕人機會，讓她報准參選，今天不會在這裡。

白喬茵分享，十多年前她擔任三立電視台記者，經常向時任台北市長的郝龍斌提問白目問題，郝市長永遠都是笑笑地回應、EQ非常高，2022年參與議員初選，郝是唯一一位來高雄幫她助選的人。國民黨此時不是要世代交替，而是要世代共好，需要一個安全穩健的主席人選。

國民黨主席候選人郝龍斌今天到左營果貿社區爭取支持，逐一向現場黨員握手致意。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今天到左營果貿社區爭取支持，逐一向現場黨員握手致意。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今天到左營果貿社區爭取支持，左起議員蔡金晏、白喬茵、邱于軒參與座談會。記者徐白櫻／攝影
黃復興黨部 郝龍斌 國民黨

