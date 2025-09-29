快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聯合報／ 記者李芯林銘翰／台北即時報導
民眾黨黨主席的黃國昌。 聯合報系資料照

台灣民眾黨主席黃國昌日前遭媒體爆料培養狗仔集團，任職中央社的記者謝幸恩負責為他招募人力，中央社隨即將其轉調其他職務，並啟動調查。謝幸恩今天發出聲明稿，宣布即日起辭去中央社記者職務，以及台北司法記者聯誼會會長一職，未來將不再針對此事做出任何回應。

民眾黨今表示，針對此事，民眾黨一律不回應。

「鏡報」日前報導，黃國昌疑長期培養狗仔集團，專門跟監偷拍政敵，還在2022年找上現職公營媒體的S姓記者，負責招募人力加入狗仔集團。當時，中央社證實S記者任職於該社，同時暫停其新聞採訪工作，轉調其他職務，並成立專案小組立即啟動調查。

對此，謝幸恩今天發出聲明稿，坦言這段時間自己選擇沉默，感謝長官的體諒與尊重，也感謝台北司法記者聯誼會理事的支持與信任。她更正式宣布即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法人記者聯誼會會長一職。「我要強調：辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。」

謝幸恩指出，強調媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，也是從業以來最核心的使命。但她認為當前媒體環境的變化令人痛心，媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

謝幸恩指，有媒體將其形塑為「政治人物」，火力全開辯論她的角色與立場，「我或許無法左右外界的評價，但如此曲意規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。」

謝幸恩表示，至於近日外界對其個人角色的誤解與指控，不願再多做說明，媒體資源應被敬重和利用，不必浪費在個人攻防上。最後清楚表明，未來將不再針對此事做出任何回應。

中央社9月26日曾發表聲明，表示鏡報與各媒體陸續指稱有S姓記者涉入政治狗仔事件，並提及該記者現任職於公營媒體、擔任台北司法記者聯誼會會長，甚至指明為中央社主跑北檢記者，本社對此高度重視。為釐清遭指涉記者是否涉及違反工作倫理規範，內部會議決定，即日起暫停其新聞採訪工作，轉調其他職務，同時，本社已成立專案小組，立即啟動調查。

媒體人謝幸恩今天發出聲明稿，更正式宣布即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法人記者聯誼會會長一職。記者李芯／翻攝

中央社 黃國昌 台灣民眾黨

