快訊

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

台灣援烏克蘭助弱勢重建童年 與基輔簽合作備忘錄

中央社／ 華沙28日專電
在外交部長林佳龍（後右2）及烏克蘭國會議員見證下，基輔市兒童與家庭福利局副局長巴迪列維奇（前左1）與波蘭台北代表處代表劉永健（前右1）簽署協助基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫。 中央社
在外交部長林佳龍（後右2）及烏克蘭國會議員見證下，基輔市兒童與家庭福利局副局長巴迪列維奇（前左1）與波蘭台北代表處代表劉永健（前右1）簽署協助基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫。 中央社

駐波蘭台北代表處代表劉永健28日在外交部林佳龍見證下，與烏克蘭基輔市兒童與家庭福利局副局長巴迪列維奇（Tetiana Badylevych）簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作了解備忘錄。

此專案由義大利人道救援組織WeWorld與台灣兒童暨家庭扶助基金會（TFCF）攜手基輔市兒童與家庭服務局（Kyiv City Service for Children and Familie）執行，獲得外交部支持，旨在協助基輔的弱勢兒少，包含在戰爭中失去雙親的孩童以及協助他們成長的寄養家庭，提供心理支持與基本需求援助。

林佳龍表示，這項簽署顯示台灣一直以來對於烏克蘭的支援，也深刻表示台灣對於烏克蘭站在民主與自由的一致性。台灣也會持續與支持民主自由的國家，例如波蘭、捷克、愛沙尼亞等國。

巴迪列維奇說：「基輔的孩童需要在防空避難所裡學習，每當聽到警報，就要立刻避難。許多孩童都有嚴重的睡眠問題與心靈創傷。」

她感謝台灣、WeWorld和家扶的協助，並表示這項備忘錄將可協助孩童心理支援與基本需求。

儀式在林佳龍、WeWorld主席基耶薩拉（Marco Chiesara）、家扶國際發展室主任蔡慶珉以及烏克蘭國會議員見證下完成簽署。

基輔 烏克蘭 外交部 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 陸外交部嗆：多行不義必自斃

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

林佳龍訪問歐中共嗆竄訪 外交部：無權評論我與他國互動

外交部長林佳龍投書美媒 籲「台灣應被納入聯合國」

相關新聞

人均扛債25.6萬！特別預算舉債加重債務 逾46年才能清償

行政院長卓榮泰本周五將赴立法院報告韌性特別預算案，立法院預算中心示警，近 年公共債務增加來自特別預算，民國九○至一一五年度...

台灣援烏克蘭助弱勢重建童年 與基輔簽合作備忘錄

駐波蘭台北代表處代表劉永健28日在外交部長林佳龍見證下，與烏克蘭基輔市兒童與家庭福利局副局長巴迪列維奇（Tetiana ...

從光復節到狗仔風暴 民進黨連環打法曝2026選戰焦慮

民眾黨前主席柯文哲7千萬交保重返政治舞台，聲量回彈，藍白合作的氛圍也再度升溫。民進黨近期從秘書長徐國勇拋出「台灣沒有光復節」，到綠委王義川緊咬民眾黨主席黃國昌、藍委徐巧芯涉「跟拍集團」，這些看似分散的政治指控，其實都透露出民進黨焦慮的訊號，已提前把2026選戰視為攸關存亡的硬仗。

朝野備戰立院4大預算案 圖解各案規模進度、歷年舉債

立法院本會期朝野備戰明年度中央政府總預算、5500億元韌性特別預算、今年度國營事業預算，以及仍待行政院審議的兆元不對稱作...

特別預算舉債加重債務 藍委喊嚴審本會期四大預算

立法院新會期伊始，朝野將備戰明年度中央政府總預算、韌性特別預算、今年度國營事業預算，以及兆元不對稱作戰特別預算等「四大預...

觀察站／勿忘附帶決議教訓 特別預算也該減肥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走多條人命，行政院長卓榮泰定調將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。事實上，早在丹娜絲條例三讀通過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。