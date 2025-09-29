台灣援烏克蘭助弱勢重建童年 與基輔簽合作備忘錄
駐波蘭台北代表處代表劉永健28日在外交部長林佳龍見證下，與烏克蘭基輔市兒童與家庭福利局副局長巴迪列維奇（Tetiana Badylevych）簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作了解備忘錄。
此專案由義大利人道救援組織WeWorld與台灣兒童暨家庭扶助基金會（TFCF）攜手基輔市兒童與家庭服務局（Kyiv City Service for Children and Familie）執行，獲得外交部支持，旨在協助基輔的弱勢兒少，包含在戰爭中失去雙親的孩童以及協助他們成長的寄養家庭，提供心理支持與基本需求援助。
林佳龍表示，這項簽署顯示台灣一直以來對於烏克蘭的支援，也深刻表示台灣對於烏克蘭站在民主與自由的一致性。台灣也會持續與支持民主自由的國家，例如波蘭、捷克、愛沙尼亞等國。
巴迪列維奇說：「基輔的孩童需要在防空避難所裡學習，每當聽到警報，就要立刻避難。許多孩童都有嚴重的睡眠問題與心靈創傷。」
她感謝台灣、WeWorld和家扶的協助，並表示這項備忘錄將可協助孩童心理支援與基本需求。
儀式在林佳龍、WeWorld主席基耶薩拉（Marco Chiesara）、家扶國際發展室主任蔡慶珉以及烏克蘭國會議員見證下完成簽署。
