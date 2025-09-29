韓國瑜率跨黨派立委參觀大阪世博 訪台灣館讚驚豔

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問日本進入第3天，今天到大阪世博參觀多國展館。他下午參觀台灣TECHWORLD館後對僑胞表示，能用兩個字來形容，就是「驚豔」，並表示立法院支持行政院在世博閉幕後，把TECH WORLD館「整館搬回台灣」。

韓國瑜一行上午抵達夢洲世博會場，在駐大阪辦事處處長洪英傑、玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳、TECH WORLD館長邱揮立等人陪同下，先參觀日本館，由日本館館長黑田紀幸親自接待，隨後參觀美國館，下午再到訪TECH WORLD館、澳洲館、波蘭館等場館參觀，晚間出席關西台商會及關西世界華人工商婦女企管協會等社團聯合設宴款待。

在僑宴致詞時，韓國瑜表示，TECH WORLD館真的是可以用「驚豔」兩個字來形容，「不比不知道，一比嚇一跳。到台灣館和其他館才發現我們台灣館這麼用心。每個立法委員看了真的點頭如搗蒜，大家都完全認同，看了都嚇一跳。不光是以高科技為主體，還有台灣山林之美，此外，還有蘭花，陽剛之美與柔和之美整個串在一起，台灣館真是用心。我真是感動，真的是了不起」。

他並透露，行政院已經表示，想要把在大阪世博所呈現的所有東西都搬回台灣，因為很多鄉親沒辦法來（大阪世博），所以可以讓大家看一看。

韓國瑜說，「這個決定真的是正確的，因為台灣館是用心血灌溉的」。他呼籲僑胞一起加油，表示「立法院也支持行政院的這項決定」。發言一出，現場報以熱烈掌聲。

韓國瑜同時感謝旅日僑胞長年在各領域打拚、展現台灣軟實力。「大家華人血液的熱血就像一個種子飄洋過海，來到不同的土壤，自己不靠天、不靠地，全靠自己幫自己，慢慢地發芽、茁壯、長出果實。在日本也好，在世界各地也好，時常可看到優秀、傑出的台灣同胞，令人非常感動。」

韓國瑜說，台灣在地圖上看起來不大，實力常被低估，但他時常對來訪外賓表示，台灣隱藏的實力驚人，從食衣住行，到育樂，都有台商的影子和心血，包括帽子、衣服、鞋子、襪子、運動器材、義肢、太陽眼鏡，甚至攝影機、音響等。「大家都在看台積電，卻忘記了除了台積電之外，台灣真的還有很多細的項目在世界占冠軍、占亞軍，真的是不可思議，台灣真的不得了。」

他表示，「這些成就都有僑胞的心血投入。僑胞在異國他鄉，譬如在日本取得成功，更讓人感動的是從來沒忘記台灣、沒忘記自己的娘家。立法院超黨派所有立法委員對所有僑胞心存感謝。尤其每次娘家有任何天災人禍，第一個跳出來的永遠是僑胞朋友」，強調立法院跨黨派立委對僑界「心存感謝」，歡迎僑界常回台灣，也到立法院走走。

跨黨派立委代表團預定明天上午拜會大阪府知事吉村洋文等地方政要，下午返台。

