藍爭主席陸戰開打 綠黨慶尋初衷

聯合報／ 記者鄭媁劉星君黃婉婷／連線報導

國民黨主席選舉十月十八日投票，候選人郝龍斌鄭麗文羅智強等昨利用教師節連假續攻陸戰。三人近期陸續拜會黨內地方重要人士、工商產業界及舉辦黨員座談會等，盼強化組織戰爭取黨員支持。

羅智強、郝龍斌昨先後到屏東縣談政見，國民黨屏縣縣黨部主委蘇清泉兩邊皆出席。羅智強直指花蓮鄉親埋在泥流中深陷洪災，綠委與行政院官員群組卻是討論如何藉由花蓮傷痛殺傷國民黨，喪盡天良。

郝龍斌說，「我必須站出來，團結國民黨」，二○二六他要讓國民黨席次極大化，並與民眾黨合作，「二○二八一定要下架民進黨」。

屏縣議長周典論力挺郝龍斌。周說，黨主席是要當家的人，郝龍斌的黨務歷練完整，個性溫和、不批評人，這樣才能來領導團隊。

鄭麗文除了日前拜訪三三會理事長林伯豐，後續也將持續拜會產業界重要人士，如商總理事長許舒博，也會請益藍營各地議長等。

昨天也是民進黨創黨卅九周年，身兼黨主席的賴清德總統致信給黨員表示，從政黨員應清楚了解，須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，解決人民問題、照顧人民需求，也請黨員持續給予鞭策指教。

民進黨昨釋出「回到地方、找回初衷」紀錄片，透過台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠三名青年黨工職視角，呈現在第一線照顧人民。

國民黨 民進黨 黨主席 羅智強 郝龍斌 鄭麗文

人均扛債25.6萬！特別預算舉債加重債務 逾46年才能清償

行政院長卓榮泰本周五將赴立法院報告韌性特別預算案，立法院預算中心示警，近 年公共債務增加來自特別預算，民國九○至一一五年度...

特別預算舉債加重債務 藍委喊嚴審本會期四大預算

立法院新會期伊始，朝野將備戰明年度中央政府總預算、韌性特別預算、今年度國營事業預算，以及兆元不對稱作戰特別預算等「四大預...

觀察站／勿忘附帶決議教訓 特別預算也該減肥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走多條人命，行政院長卓榮泰定調將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。事實上，早在丹娜絲條例三讀通過...

國民黨主席選舉十月十八日投票，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等昨利用教師節連假續攻陸戰。三人近期陸續拜會黨內地方重要人士、...

國安韌性預算無急迫性？ 海巡署：急需強化海域執法能量

立法院預算中心對行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」評估報告，質疑其中「強化國土防衛能量預算」...

台灣將晶片武器化有勇無謀 兩岸關係才是突圍良策

民進黨當局不滿南非對我外交待遇，將晶片武器化，施壓南非，這種以壟斷生產為打擊對方的手段，看似威力強大，實則短多長空，甚至可能出現反噬，幸好民進黨政府調整措施，這類杯葛手段效益不大，1973年阿拉伯產油國以石油禁運杯葛西方國家支持以色列贖罪日戰爭，殃及全球，最終仍無法解決以阿衝突複雜政治因素的根本，台灣的外交空間問題，根本在兩岸關係，唯有從兩岸關係才能找到雙方都能達成諒解的解決方案。

