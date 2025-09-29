藍爭主席陸戰開打 綠黨慶尋初衷

國民黨主席選舉十月十八日投票，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等昨利用教師節連假續攻陸戰。三人近期陸續拜會黨內地方重要人士、工商產業界及舉辦黨員座談會等，盼強化組織戰爭取黨員支持。

羅智強、郝龍斌昨先後到屏東縣談政見，國民黨屏縣縣黨部主委蘇清泉兩邊皆出席。羅智強直指花蓮鄉親埋在泥流中深陷洪災，綠委與行政院官員群組卻是討論如何藉由花蓮傷痛殺傷國民黨，喪盡天良。

郝龍斌說，「我必須站出來，團結國民黨」，二○二六他要讓國民黨席次極大化，並與民眾黨合作，「二○二八一定要下架民進黨」。

屏縣議長周典論力挺郝龍斌。周說，黨主席是要當家的人，郝龍斌的黨務歷練完整，個性溫和、不批評人，這樣才能來領導團隊。

鄭麗文除了日前拜訪三三會理事長林伯豐，後續也將持續拜會產業界重要人士，如商總理事長許舒博，也會請益藍營各地議長等。

昨天也是民進黨創黨卅九周年，身兼黨主席的賴清德總統致信給黨員表示，從政黨員應清楚了解，須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，解決人民問題、照顧人民需求，也請黨員持續給予鞭策指教。

民進黨昨釋出「回到地方、找回初衷」紀錄片，透過台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠三名青年黨工職視角，呈現在第一線照顧人民。

