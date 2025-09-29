觀察站／勿忘附帶決議教訓 特別預算也該減肥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走多條人命，行政院長卓榮泰定調將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。事實上，早在丹娜絲條例三讀通過時，國民黨立院黨團便提出附帶決議，要求將花蓮堰塞湖工程納入，只是向來政院對立院通過的附帶決議「視若無睹」；此次花蓮洪災，猶如一記警鐘，提醒政院不該再將「附帶決議」不當一回事了。

長期以來，在立法實務上，附帶決議效力不無爭議。也因此，行政機關常「選擇性」決定是否遵照行事。

立院通過的附帶決議，雖因不具法律制定程序，被解釋為並無法律強制約束力，但既是立院通過，代表國會意志，本質上也是國會監督的一環，對行政機關仍具備指導、參考意義。

但這樣的民意關切與專業提醒，卻長年被行政部門視為「僅供參考」。例如，國民黨團的附帶決議要求將花蓮堰塞湖工程納入丹娜絲條例，請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案，如果行政部門能更嚴正以對，或許這場花蓮洪災能更降低傷亡、減輕災損。

從卓揆將公告花蓮全區為災區，並依丹娜絲風災重建特別條例延續補助，即可看出政院最後接受國民黨團的附帶決議；但相對於事前的積極減災，這已是災後的亡羊補牢，值得行政部門引為警惕。

另一個問題則是，既然花蓮洪災可依丹娜絲條例補助，是否還有另定特別條例的必要？尤其，當在野黨批評民進黨政府「特別預算常態化」，立法院預算中心也提醒特別預算舉債恐加重後代債務之際，朝野還要再提一個「樺加沙暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，會不會陷入自我矛盾？讓特別預算更加肥大？都值得再三思。

