特別預算舉債加重債務 藍委喊嚴審本會期四大預算

立法院新會期伊始，朝野將備戰明年度中央政府總預算、韌性特別預算、今年度國營事業預算，以及兆元不對稱作戰特別預算等「四大預算案」，總金額堪稱歷來之最，在野喊話嚴審，並質疑民進黨政府「特別預算常態化」，還夾雜其他非相關項目，甚至要另編破兆元買武器，「必須強烈監督」。

行政院長卓榮泰明天將赴立法院施政報告，此前已提出卅項優先法案，本會期也將有多筆預算案待審。卓揆原規畫廿三日拜會朝野黨團，但受花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情影響暫時喊卡，不排除擇期拜會。據了解，目前時間尚未敲定。

立院本會期是預算會期，預計審議歲出規模三兆元的明年度中央政府總預算案、五五○○億元韌性特別預算案、五點六兆元的今（一一四）年度中央政府附屬單位預算案，以及仍待行政院審議的破兆元「不對稱作戰」特別條例草案，推測送交審議時間可能落在十一月前。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，國民黨團審查態度在於杜絕綠色黨國酬庸體制，抓出綠色側翼不當補助及綠能蟑螂；軍購須有助國家安全、台海和平為前提，且應要求軍購供應商如期交貨，反對國防預算為增加而增加。

國民黨立委賴士葆也說，政府特別預算常態化，關稅、天災等都在合理範圍內，但像「韌性」當中就還夾雜其他非相關項目；現在聽說又要編列破兆元預算買武器，但明明先前還很多尚未交貨卻先編列，最後會買什麼也不知道，只能持續強力監督。民眾黨團副總召張啓楷也說，民眾黨團將嚴格審查，幫人民看緊荷包。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，韌性特別預算是為因應國內產業需求，盼朝野能坐下談，也盼國營事業預算審查不該拖延，回歸常軌，至於國防特別預算待細節出爐再因應。他說，各黨要如期完成預算審議，還要兼顧優先法案，須透過朝野協商，有賴各黨發揮智慧。

立法院預算中心對行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」評估報告，質疑其中「強化國土防衛能量預算」急迫性。海巡署昨表示，面對中國威脅，急需特別預算，打造新式艦艇及引進設備，強化海域執法能量。

商品推薦