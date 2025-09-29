聽新聞
0:00 / 0:00

特別預算舉債加重債務 藍委喊嚴審本會期四大預算

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導

立法院新會期伊始，朝野將備戰明年度中央政府總預算、韌性特別預算、今年度國營事業預算，以及兆元不對稱作戰特別預算等「四大預算案」，總金額堪稱歷來之最，在野喊話嚴審，並質疑民進黨政府「特別預算常態化」，還夾雜其他非相關項目，甚至要另編破兆元買武器，「必須強烈監督」。

行政院長卓榮泰明天將赴立法院施政報告，此前已提出卅項優先法案，本會期也將有多筆預算案待審。卓揆原規畫廿三日拜會朝野黨團，但受花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情影響暫時喊卡，不排除擇期拜會。據了解，目前時間尚未敲定。

立院本會期是預算會期，預計審議歲出規模三兆元的明年度中央政府總預算案、五五○○億元韌性特別預算案、五點六兆元的今（一一四）年度中央政府附屬單位預算案，以及仍待行政院審議的破兆元「不對稱作戰」特別條例草案，推測送交審議時間可能落在十一月前。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，國民黨團審查態度在於杜絕綠色黨國酬庸體制，抓出綠色側翼不當補助及綠能蟑螂；軍購須有助國家安全、台海和平為前提，且應要求軍購供應商如期交貨，反對國防預算為增加而增加。

國民黨立委賴士葆也說，政府特別預算常態化，關稅、天災等都在合理範圍內，但像「韌性」當中就還夾雜其他非相關項目；現在聽說又要編列破兆元預算買武器，但明明先前還很多尚未交貨卻先編列，最後會買什麼也不知道，只能持續強力監督。民眾黨團副總召張啓楷也說，民眾黨團將嚴格審查，幫人民看緊荷包。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，韌性特別預算是為因應國內產業需求，盼朝野能坐下談，也盼國營事業預算審查不該拖延，回歸常軌，至於國防特別預算待細節出爐再因應。他說，各黨要如期完成預算審議，還要兼顧優先法案，須透過朝野協商，有賴各黨發揮智慧。

立法院預算中心對行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」評估報告，質疑其中「強化國土防衛能量預算」急迫性。海巡署昨表示，面對中國威脅，急需特別預算，打造新式艦艇及引進設備，強化海域執法能量。

軍購特別預算 總預算 立法院

延伸閱讀

普發現金「不領取」選項政院急喊卡 白委：毋需橫生枝節

編兆元國防特別預算 張啓楷：錢要花刀口上 不能漫無方向

英籍記者不滿大罷免離台 張啓楷：嚴審TaiwanPlus預算及報導尺度

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

相關新聞

人均扛債25.6萬！特別預算舉債加重債務 逾46年才能清償

行政院長卓榮泰本周五將赴立法院報告韌性特別預算案，立法院預算中心示警，近 年公共債務增加來自特別預算，民國九○至一一五年度...

特別預算舉債加重債務 藍委喊嚴審本會期四大預算

立法院新會期伊始，朝野將備戰明年度中央政府總預算、韌性特別預算、今年度國營事業預算，以及兆元不對稱作戰特別預算等「四大預...

觀察站／勿忘附帶決議教訓 特別預算也該減肥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走多條人命，行政院長卓榮泰定調將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。事實上，早在丹娜絲條例三讀通過...

藍爭主席陸戰開打 綠黨慶尋初衷

國民黨主席選舉十月十八日投票，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等昨利用教師節連假續攻陸戰。三人近期陸續拜會黨內地方重要人士、...

國安韌性預算無急迫性？ 海巡署：急需強化海域執法能量

立法院預算中心對行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」評估報告，質疑其中「強化國土防衛能量預算」...

台灣將晶片武器化有勇無謀 兩岸關係才是突圍良策

民進黨當局不滿南非對我外交待遇，將晶片武器化，施壓南非，這種以壟斷生產為打擊對方的手段，看似威力強大，實則短多長空，甚至可能出現反噬，幸好民進黨政府調整措施，這類杯葛手段效益不大，1973年阿拉伯產油國以石油禁運杯葛西方國家支持以色列贖罪日戰爭，殃及全球，最終仍無法解決以阿衝突複雜政治因素的根本，台灣的外交空間問題，根本在兩岸關係，唯有從兩岸關係才能找到雙方都能達成諒解的解決方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。