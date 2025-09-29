聽新聞
人均扛債25.6萬！特別預算舉債加重債務 逾46年才能清償

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰（右二）昨二度到花蓮縣光復鄉勘災。他本周五將赴立院報告韌性特別預算案。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右二）昨二度到花蓮縣光復鄉勘災。他本周五將赴立院報告韌性特別預算案。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰本周五將赴立法院報告韌性特別預算案，立法院預算中心示警，近年公共債務增加來自特別預算，民國九○至一一五年度特別預算舉債達三點四兆元，財源多屬公債、賒借收入，恐加重後代債務。政院回應，這是為因應疫情、天災等，且實際執行也有減少或不舉債的情形。

卓內閣上路一年來，先後提出因應關稅的五五○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」、協助災後重建的六百億元「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，國防部近日也向行政院提出因應「不對稱作戰」特別條例，特別預算規模將破兆元，創歷次特別預算規模最高紀錄，除了韌性特別預算，其餘多舉債支應。

民進黨政府「特別預算常態化」飽受在野黨批評，立法院預算中心也提醒，一○七至一一三年度，公共債務增加均來自特別預算，加重政府財政負擔，多數條例中排除適用預算法、公共債務法及財政紀律法等規範，且九○至一一五年度特別預算債務舉借數達三點四兆元，高於同期間總預算的三點一兆元，於是以特別條例排除債務流量管制，恐加速公共債務攀升。

預算中心提到，近年債務實際數持續上升，截至今年八月底，中央政府一年以上公共債務未償餘額為五兆八三七九元，平均每人負擔債務廿五點六萬元，在不增加債務前提下，按一一五年度債務還本一二六五億元計算，需逾四十六年才能清償，應研謀改進。

政院人士回應，近年所編列的舉債預算，是因應疫情、天災或重要基礎建設及提升國防安全，有其必要性，且相關特別條例及特別預算都經立法院三讀通過；近年因稅課收入增加，因此雖然有編列舉借預算，但在實際執行時，也有減少或不舉借債務的情形。

該人士提及，瑞士洛桑管理學院「二○二五年ＩＭＤ世界競爭力年報」，台灣在六十九個受評比國家中排名第六名，其中「財政情勢」維持全球前十名水準，且「各級政府債務占ＧＤＰ比率」（第七名）係我國優勢項目，顯示我國在財政健全方面具備穩固基礎。

軍購特別預算 立法院 總預算

相關新聞

人均扛債25.6萬！特別預算舉債加重債務 逾46年才能清償

行政院長卓榮泰本周五將赴立法院報告韌性特別預算案，立法院預算中心示警，近 年公共債務增加來自特別預算，民國九○至一一五年度...

特別預算舉債加重債務 藍委喊嚴審本會期四大預算

立法院新會期伊始，朝野將備戰明年度中央政府總預算、韌性特別預算、今年度國營事業預算，以及兆元不對稱作戰特別預算等「四大預...

觀察站／勿忘附帶決議教訓 特別預算也該減肥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走多條人命，行政院長卓榮泰定調將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。事實上，早在丹娜絲條例三讀通過...

藍爭主席陸戰開打 綠黨慶尋初衷

國民黨主席選舉十月十八日投票，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等昨利用教師節連假續攻陸戰。三人近期陸續拜會黨內地方重要人士、...

國安韌性預算無急迫性？ 海巡署：急需強化海域執法能量

立法院預算中心對行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」評估報告，質疑其中「強化國土防衛能量預算」...

台灣將晶片武器化有勇無謀 兩岸關係才是突圍良策

民進黨當局不滿南非對我外交待遇，將晶片武器化，施壓南非，這種以壟斷生產為打擊對方的手段，看似威力強大，實則短多長空，甚至可能出現反噬，幸好民進黨政府調整措施，這類杯葛手段效益不大，1973年阿拉伯產油國以石油禁運杯葛西方國家支持以色列贖罪日戰爭，殃及全球，最終仍無法解決以阿衝突複雜政治因素的根本，台灣的外交空間問題，根本在兩岸關係，唯有從兩岸關係才能找到雙方都能達成諒解的解決方案。

