國安韌性預算無急迫性？ 海巡署：急需強化海域執法能量
立法院預算中心對行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」評估報告，質疑其中「強化國土防衛能量預算」急迫性。海巡署今表示，面對中國威脅，急需特別預算，打造新式艦艇及引進無人載具、紅外線等，強化海域執法能量。
海巡署表示，台灣持續面臨中國軍事威脅，海域情勢逐漸升溫，海委會須應處國安、治安、平安多元挑戰，尤其中國灰色行動襲擾，不斷試探我國防衛能量潛在破口，以年度預算及現有人力裝備，已無法有效應對當前嚴峻的國際情勢及不斷升級的灰色地帶威脅，急需依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，納入295億餘元預算，支持海巡現代化與整體能力強化。
海巡署指出，為應對目前岸海能量不足困境，海委會指導海巡署從陸、海、空「3D」思維，強化海巡空中能量、現代化雷達及全海域調查，建構全方位監控網，提升第一線部署艦艇密度，更靈活應對中國灰色地帶策略，並優化後勤裝備。
海巡署表示，希望最短時間內，在全國海岸完善建置紅外線熱影像系統等設施，改善夜間「肉眼」守護國土窘境，納入岸、海、空偵蒐能力，讓海巡人員守護海疆能力蛻變、立體化，妥適應對中國複合型多元威脅。
海巡署說，政府提出國安韌性特別條例，編列特別預算，顯示國家決心，更是對台灣人民的保證；海巡須準備好面對威脅的韌性，儘速打造下一階段新式艦艇，引進無人載具及紅外線等監偵科技設備，強化海域執法能量，呼籲社會各界支持海巡爭取特別預算的急迫性與必要性，讓海洋不只是疆界，更是台灣安全第一道防線。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言