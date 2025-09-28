國安韌性預算無急迫性？ 海巡署：急需強化海域執法能量

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
海巡署表示，面對中國威脅，急需依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，強化海域執法能量。圖／海巡署提供
海巡署表示，面對中國威脅，急需依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，強化海域執法能量。圖／海巡署提供

立法院預算中心對行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」評估報告，質疑其中「強化國土防衛能量預算」急迫性。海巡署今表示，面對中國威脅，急需特別預算，打造新式艦艇及引進無人載具、紅外線等，強化海域執法能量。

海巡署表示，台灣持續面臨中國軍事威脅，海域情勢逐漸升溫，海委會須應處國安、治安、平安多元挑戰，尤其中國灰色行動襲擾，不斷試探我國防衛能量潛在破口，以年度預算及現有人力裝備，已無法有效應對當前嚴峻的國際情勢及不斷升級的灰色地帶威脅，急需依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，納入295億餘元預算，支持海巡現代化與整體能力強化。

海巡署指出，為應對目前岸海能量不足困境，海委會指導海巡署從陸、海、空「3D」思維，強化海巡空中能量、現代化雷達及全海域調查，建構全方位監控網，提升第一線部署艦艇密度，更靈活應對中國灰色地帶策略，並優化後勤裝備。

海巡署表示，希望最短時間內，在全國海岸完善建置紅外線熱影像系統等設施，改善夜間「肉眼」守護國土窘境，納入岸、海、空偵蒐能力，讓海巡人員守護海疆能力蛻變、立體化，妥適應對中國複合型多元威脅。

海巡署說，政府提出國安韌性特別條例，編列特別預算，顯示國家決心，更是對台灣人民的保證；海巡須準備好面對威脅的韌性，儘速打造下一階段新式艦艇，引進無人載具及紅外線等監偵科技設備，強化海域執法能量，呼籲社會各界支持海巡爭取特別預算的急迫性與必要性，讓海洋不只是疆界，更是台灣安全第一道防線。

海巡署表示，面對中國威脅，急需依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，強化海域執法能量。圖／海巡署提供
海巡署表示，面對中國威脅，急需依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，強化海域執法能量。圖／海巡署提供

