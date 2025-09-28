英國保守黨影子商貿大臣訪台 將晉見蕭副總統

快訊

中央社／ 台北28日電

外交部今天表示，英國國會議員、保守黨影子商貿大臣葛瑞菲斯今天率團訪台，期間將晉見副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜，接受外交部政務次長吳志中款宴，就台英經貿合作及科技發展等議題交流。

外交部晚間發布新聞稿表示，英國保守黨影子商貿大臣葛瑞菲斯（Andrew Griffith）下議員今天至10月3日率團一行5人訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見蕭副總統，拜會韓國瑜，接受吳志中款宴，並將赴行政院經貿談判辦公室、經濟部國際貿易署、台灣半導體研究中心等單位，就台英經貿合作及科技發展等議題交流。

外交部提到，訪團成員另包括兩名英國國會下議員古博（John Cooper）與寶蘿（Rebecca Paul），以及葛瑞菲斯下議員辦公室幕僚長佛奈爾（Josh Funnell）及政治顧問布倫寧（Philip Brenninkmeyer）。

外交部 議員 韓國瑜

