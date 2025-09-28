奧地利友台協會主席艾蒙率團訪台 將晉見蕭副總統
外交部今天表示，奧地利友台協會主席艾蒙今天率團訪台，期間將晉見副總統蕭美琴，接受外交部政務次長陳明祺款宴，同時拜會台灣人工智慧實驗室等單位，此行有助雙方未來共同推動各領域實質合作。
外交部下午發布新聞稿，奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）今天至10月4日率領「奧地利跨黨派國會議員訪問團」一行7人訪台，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，接受外交部政務次長陳明祺款宴，將拜會立法院長韓國瑜、國防部軍政副部長柏鴻輝、經濟部政務次長江文若及數位發展部政務次長侯宜秀，以及國防安全研究院與台灣人工智慧實驗室，並參訪國家人權博物館與故宮南院。
外交部強調，台灣與奧地利共享自由民主價值，訪團此行將有助雙方未來共同推動各領域的實質合作，深化雙邊國會情誼。
