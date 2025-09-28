快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

奧地利友台協會主席艾蒙率團訪台 將晉見蕭副總統

中央社／ 台北28日電

外交部今天表示，奧地利友台協會主席艾蒙今天率團訪台，期間將晉見副總統蕭美琴，接受外交部政務次長陳明祺款宴，同時拜會台灣人工智慧實驗室等單位，此行有助雙方未來共同推動各領域實質合作。

外交部下午發布新聞稿，奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）今天至10月4日率領「奧地利跨黨派國會議員訪問團」一行7人訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，接受外交部政務次長陳明祺款宴，將拜會立法院長韓國瑜、國防部軍政副部長柏鴻輝、經濟部政務次長江文若及數位發展部政務次長侯宜秀，以及國防安全研究院與台灣人工智慧實驗室，並參訪國家人權博物館與故宮南院。

外交部強調，台灣與奧地利共享自由民主價值，訪團此行將有助雙方未來共同推動各領域的實質合作，深化雙邊國會情誼。

外交部 奧地利 國家人權博物館

延伸閱讀

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

影／200輪椅者下海划獨木舟 蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點

相關新聞

台灣將晶片武器化有勇無謀 兩岸關係才是突圍良策

民進黨當局不滿南非對我外交待遇，將晶片武器化，施壓南非，這種以壟斷生產為打擊對方的手段，看似威力強大，實則短多長空，甚至可能出現反噬，幸好民進黨政府調整措施，這類杯葛手段效益不大，1973年阿拉伯產油國以石油禁運杯葛西方國家支持以色列贖罪日戰爭，殃及全球，最終仍無法解決以阿衝突複雜政治因素的根本，台灣的外交空間問題，根本在兩岸關係，唯有從兩岸關係才能找到雙方都能達成諒解的解決方案。

【即時短評】中央對基隆捷運前後態度大變 坐實建設分藍綠？

基隆捷運曾是綠營主打政績，但2022年基隆市政府改朝換代後，中央態度轉趨消極，不僅經費分擔變卦，審議作業更呈現「特殊的較...

民進黨創黨39周年 賴清德致信黨員：找回初衷、虛心檢討

今天是民進黨創黨39周年，身兼黨主席的賴清德總統致信給黨員，他在信中強調，從政黨員應清楚了解，須謹守「清廉、勤政、愛鄉土...

蔣萬安換建中制服祝教師節快樂 網驚：47歲竟無違和感

今天教師節，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」吸引許多網友在底下...

陳佩琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

因京華城及政治獻金案遭羈押許久前台北市長柯文哲，日前終獲7000萬元交保，但其妻陳佩琪今天稍早又在個人臉書上PO文，質疑...

張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨在家中安詳辭世，享壽87歲，高雄市立殯儀館景行廳今起開放民眾弔唁，預計本月中旬舉辦追思告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。