駐荷蘭代表田中光：台荷合作 著眼半導體與水治理

中央社／ 阿姆斯特丹28日專電

今年春天履新的駐荷蘭代表田中光說，台荷技術合作基礎向來穩固，在半導體供應鏈仍有擴展合作的空間；除了科技之外，他也希望深化水治理方面的交流，以因應當前氣候變遷的挑戰。

田中光27日赴阿姆斯特丹為「台灣文化日」活動致詞，隨後接受中央社專訪時說，「我們和荷蘭在DNA上其實有很多相近的地方，荷蘭是一個臨海的國家，我們是海島國家」，歷史上亦曾經歷外國入侵和戰爭，面對環境和外來挑戰，兩個民族都培養出堅韌性格。

他強調，如今台荷關係更加重要，台積電和荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）合作多年，雙方合作下生產的半導體，全世界都很需要。

田中光說，他上任後向荷方表達，雙邊應在既有基礎上擴大合作，讓歐盟、全球需要晶片的國家都能從台荷技術合作中受益。

歐洲聯盟（EU）9個成員國今年稍早發起「半導體聯盟」（Semiconductor Coalition），朝深化歐洲半導體生態系統合作邁出重要一步。

這9個國家包括奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙和荷蘭，他們同意透過支持研究、擴大產能、培養技術人力等方式強化合作，提升歐洲在半導體產業的競爭力和戰略自主性。

田中光透露，他曾與ASML高層主管及國會議員談過此事，認為台荷具備進一步合作空間。

他指出，半導體產業所需的上下游供應鏈環節很多，荷蘭可作為中心樞紐，尤其ASML近年在台擴大投資，員工超過4000人，合作基礎相當穩固。

此外，荷蘭對台投資是全歐盟之最，田中光強調，「這可以說對台灣是有十足的信心跟把握，才會投資這麼多的經費跟人力在那裡」，台灣可以好好善用這個基礎。

在雙邊合作方面，田中光想深化的另一個著力點在於「水治理」。

他提到，荷蘭善於水治理，即便有1/4的國土低於海平面，仍創造出全球航運樞紐史基普機場（SchipholAirport ），把「水的challenge（挑戰）變成他們的advantage（優勢）。

田中光指出，如今許多地方因氣候變遷而遭遇海平面上升、陸地下沉問題，台灣可與荷蘭合作，透過外交部「榮邦計畫」等進一步協助海島邦交國因應海水帶來的挑戰。

他還說，荷蘭眾議院本月稍早以壓倒性票數通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案，再次顯示荷蘭對台灣的支持。

荷蘭將於今年10月29日舉行大選，目前是看守政府。但田中光說，「我們也不會因為這樣停止我們的腳步」，現在發展的工作之一是拜會重要城市市長，為台商、台僑爭取更佳環境，同時利用機會推廣台灣在工業、設計方面的強項，另外也與智庫、媒體和文化界建立關係。

