立院30日審計長人事同意權案投票、卓榮泰施政報告

民進黨當局不滿南非對我外交待遇，將晶片武器化，施壓南非，這種以壟斷生產為打擊對方的手段，看似威力強大，實則短多長空，甚至可能出現反噬，幸好民進黨政府調整措施，這類杯葛手段效益不大，1973年阿拉伯產油國以石油禁運杯葛西方國家支持以色列贖罪日戰爭，殃及全球，最終仍無法解決以阿衝突複雜政治因素的根本，台灣的外交空間問題，根本在兩岸關係，唯有從兩岸關係才能找到雙方都能達成諒解的解決方案。

2025-09-28 17:13