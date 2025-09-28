立院30日審計長人事同意權案投票、卓榮泰施政報告
立法院新會期19日開議，待立法院長韓國瑜率團訪日29日返台後，30日上午立法院會將先進行審計長人事同意權案記名投票表決，下午邀行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。
立法院第11屆第4會期於9月19日開議，現任審計長陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，總統賴清德提名陳瑞敏續任審計部審計長。立法院在19日已召開全院委員會，進行審計長人事同意權案審查，上午舉行公聽會、下午由朝野黨團推派代表進行詢答。
因韓國瑜25日到29日間，率領立法院「台日交流聯誼會」跨黨派立委代表團赴日本進行國會外交，因此定於9月30日舉行第2次院會，當天上午報告事項後，將先處理復議案3案，並進行審計長人事同意權案記名投票表決。
30日下午，立法院會邀行政院長率各部會首長列席施政報告，並備質詢；報告後隨即進行政黨質詢，由各黨團推派1位質詢。
政院人士日前指出，卓榮泰施政報告內容，重點將以經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先4大優先政策，以及均衡台灣為主軸，盼立法院能支持明年度中央政府總預算案。
另外，立法院各常設委員會召委選舉，定於10月1日舉行；10月3日將舉行第3次院會，邀行政院長、主計長、財政部長、經濟部長及相關部會首長列席報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查。
