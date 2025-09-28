【即時短評】中央對基隆捷運前後態度大變 坐實建設分藍綠？
基隆捷運曾是綠營主打政績，但2022年基隆市政府改朝換代後，中央態度轉趨消極，不僅經費分擔變卦，審議作業更呈現「特殊的較長等待時間」，2033年完工願景恐破滅。即便汐東捷運已經動工，缺乏基隆捷運銜接，汐止、基隆民眾的塞車地獄，恐還要持續。
基隆捷運構想早在2006年提出評估，近20年出現多個版本，卻始終因自償率不足等問題卡關，直到時任總統的蔡英文在2017年前往基隆車站視察交通建設時，宣布結合輕軌、火車系統推出基隆輕軌，再到2020年時任交通部長林佳龍加碼升級為中運量系統為止，基隆捷運前景一片看好。
然2022年選舉過後，基隆市政府改由國民黨執政，中央態度轉趨耐人尋味，非但地方政府分攤經費暴增，更要主責的新北市府自負盈虧，新北市府完成基本設計後，工程經費也在2024年12月送至交通部審議，卻遲遲沒有核定。
當初基捷本初估400多億元，後增至690億元，但物價飛漲，600多億根本不夠，新北市政府希望能一步到位提高預算，卻被中央多次打回票，也逼得新北市修正不得不調整部分站體規模，希望加速案件招標進度。從綠營主打政績，到如今處處刁難，也難怪被質疑想卡地方。
新北市汐止區、基隆市緊鄰台北市，不少人須通勤往返，但交通要道有限，尖峰時刻總塞得動彈不得，大眾捷運系統一直被認為是解決地方交通問題的解方，但居民卻苦等捷運多年不可得。
從民生汐止線被前台北市長柯文哲稱作「盲腸線」卡關，最後拆分為汐東線先行、民生線後續推動，再到基隆捷運經費審議問題，要解決他們的交通惡夢，恐怕還要再等等。
