民進黨創黨39周年 賴清德致信黨員：找回初衷、虛心檢討

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

民進黨創黨39周年，身兼黨主席的賴清德總統致信給黨員。圖／聯合報系資料照片

今天是民進黨創黨39周年，身兼黨主席的賴清德總統致信給黨員，他在信中強調，從政黨員應清楚了解，須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，也請黨員持續給予鞭策指教，「不足之處，都會虛心檢討改進」，同時釋出「回到地方 找回初衷」紀錄片。

賴清德在信中感念民主前輩不畏犧牲，衝破黨禁的封鎖，為台灣敲開民主大門，寫下新的篇章；如今，民進黨走過39個年頭，不但承載著一代又一代先進為台灣民主所付出心血，也肩負許多台灣人民對民進黨深切期望的重擔。

賴清德說，無論是資深或新進的從政黨員，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每一個人生活在自由民主的台灣，能夠安居樂業，盡情地追逐夢想。

賴清德表示，請黨員繼續給予民進黨鞭策與指教，不足之處都會虛心檢討改進；他與全體黨公職會延續創黨信念，堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。

民進黨發言人卓冠廷指出，民進黨創黨39週年紀念以「找回初衷、重新出發」為核心，要向一代代為台灣民主自由犧牲奉獻的前輩致敬。他說，民進黨自花蓮馬太鞍災情發生以來，持續進駐災區協助救災，週末也號召百人志工團赴災區協助清淤復原，第一線與災民同在。

民進黨也發布「回到地方 找回初衷」紀錄片，卓冠廷說，透過台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠3名青年黨工職視角，呈現民進黨在第一線照顧人民、在基層扎根服務，堅守創黨精神，讓所珍愛的土地變得更好。

民主進步黨創黨39周年，民進黨以「找回初衷、重新出發」為核心，公布身兼黨主席的賴清德給黨員的一封信，並釋出「回到地方 找回初衷」紀錄片。圖／民進黨提供
民主進步黨創黨39周年，民進黨以「找回初衷、重新出發」為核心，公布身兼黨主席的賴清德給黨員的一封信，並釋出「回到地方 找回初衷」紀錄片。圖／民進黨提供

