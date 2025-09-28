聽新聞
陳佩琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範
因京華城及政治獻金案遭羈押許久前台北市長柯文哲，日前終獲7000萬元交保，但其妻陳佩琪今天稍早又在個人臉書上PO文，質疑台北看守所飲用水質不佳，「喝北所水約半年就會跑出石頭（指體內結石）來」，北所對此駁斥並說明。
陳佩琪稍早在臉書上表示，柯文哲羈押在在北所時，「最為大家熟知的是今年四月初的腎結石開刀， 本來那次開完刀複診時就說石頭都打掉了， 但這次做體檢，石頭又跑出來了，所以我的結論是他喝北所水約半年就會跑出石頭來，我跟他結婚35年，真不知道枕邊人有泌尿道結石耶」。
陳佩琪接著說，柯文哲從北所帶回了三個、他說一個五塊錢的濾水器，約裝一周就堆滿了雜質，她肉眼看裡頭是一大坨黑黑的沉澱物，還夾雜一大塊像黑黴的菌絲體，已經委託人幫忙把這東西拿去化驗了，有結果再跟大家報告。
北所表示，北所按羈押法及相關規定，為提供收容人安全衛生之飲（用）水，每季委由外部專業機構檢驗水質，並公告結果，均符合相關規範與標準。至於合作社販賣收容人持有的簡易濾水器，可依個人習慣過濾房內「使用水」；但所有「飲用水」均已確實按高溫殺菌流程處理後，提供收容人安心飲用。
