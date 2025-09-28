快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
台北市前市長柯文哲妻陳佩琪今臉書上PO文，質疑台北看守所飲用水質不佳，「喝北所水約半年就會跑出石頭（指體內結石）來」，北所稍早對此駁斥並說明。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長柯文哲妻陳佩琪今臉書上PO文，質疑台北看守所飲用水質不佳，「喝北所水約半年就會跑出石頭（指體內結石）來」，北所稍早對此駁斥並說明。圖／聯合報系資料照片

因京華城及政治獻金案遭羈押許久前台北市長柯文哲，日前終獲7000萬元交保，但其妻陳佩琪今天稍早又在個人臉書上PO文，質疑台北看守所飲用水質不佳，「喝北所水約半年就會跑出石頭（指體內結石）來」，北所對此駁斥並說明。

陳佩琪稍早在臉書上表示，柯文哲羈押在在北所時，「最為大家熟知的是今年四月初的腎結石開刀， 本來那次開完刀複診時就說石頭都打掉了， 但這次做體檢，石頭又跑出來了，所以我的結論是他喝北所水約半年就會跑出石頭來，我跟他結婚35年，真不知道枕邊人有泌尿道結石耶」。

陳佩琪接著說，柯文哲從北所帶回了三個、他說一個五塊錢的濾水器，約裝一周就堆滿了雜質，她肉眼看裡頭是一大坨黑黑的沉澱物，還夾雜一大塊像黑黴的菌絲體，已經委託人幫忙把這東西拿去化驗了，有結果再跟大家報告。

北所表示，北所按羈押法及相關規定，為提供收容人安全衛生之飲（用）水，每季委由外部專業機構檢驗水質，並公告結果，均符合相關規範與標準。至於合作社販賣收容人持有的簡易濾水器，可依個人習慣過濾房內「使用水」；但所有「飲用水」均已確實按高溫殺菌流程處理後，提供收容人安心飲用。

柯文哲 陳佩琪 水質 腎結石

延伸閱讀

陳佩琪曝柯文哲又有腎結石 「北所的水喝半年就會跑出石頭」

京華城容積率…柯文哲笑他那麼傻 沈慶京：我只是「發牢騷」不是陳情

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

相關新聞

陳佩琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

因京華城及政治獻金案遭羈押許久前台北市長柯文哲，日前終獲7000萬元交保，但其妻陳佩琪今天稍早又在個人臉書上PO文，質疑...

張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨在家中安詳辭世，享壽87歲，高雄市立殯儀館景行廳今起開放民眾弔唁，預計本月中旬舉辦追思告...

民進黨創黨39周年 賴清德致信黨員：找回初衷、虛心檢討

今天是民進黨創黨39周年，身兼黨主席的賴清德總統致信給黨員，他在信中強調，從政黨員應清楚了解，須謹守「清廉、勤政、愛鄉土...

蔣萬安換建中制服祝教師節快樂 網驚：47歲竟無違和感

今天教師節，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」吸引許多網友在底下...

陳佩琪曝柯文哲又有腎結石 「北所的水喝半年就會跑出石頭」

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲配戴電子腳環，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，自從換上第三只腳鐐監控器，就未再有奇...

影／張俊雄辭世 嘉中校友透露他國語字正腔圓好口才秘訣

嘉義子弟行政院前院長張俊雄昨天辭世，享壽87歲，他的離世令母校國立嘉義高中及校友深感不捨，張俊雄去年4月20日偕同夫人回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。