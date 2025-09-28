快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安換建中制服祝教師節快樂 網驚：47歲竟無違和感

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」引用自蔣萬安臉書

今天教師節，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」吸引許多網友在底下留言按讚，有網友驚訝讚「47歲穿高中制服看起來無違和感！」

蔣萬安今天在臉書向所有教師們表達感謝，表示「成長的路上，有您耐心陪伴，我們不怕跌倒；因為有您溫暖鼓勵，我們勇敢追夢。謝謝您們用愛心和智慧，一直為我們點亮前方的路。」

蔣萬安說，台北市把心意化為行動，不只延續去年提高到2千元的敬師金，今年更把發放對象擴大到私立教保機構教職員、專職原住民族語教師、教育部專案計畫編制外代理教師及特教服務人員，讓超過3萬7千位教育夥伴，都能收到這份感謝。

謝謝每一位老師，市府也會繼續努力，打造更友善的教育環境，讓老師教得安心，孩子學得開心。蔣萬安今天特別換上當年的建中制服，祝教師節快樂，許多網友留言按讚。

教師節 蔣萬安

延伸閱讀

同事家鄉有難 蔣萬安：北捷組14人救災團隊出發前往花蓮

趙少康曝盧秀燕不選黨主席原因 鄭麗文拚下架民進黨

蔣萬安驚爆曾是啦啦隊！現場秀舞技　張棋惠驚呼：太會跳了吧！

盼拋磚引玉…助花蓮災民度難關 蔣萬安捐1個月所得

相關新聞

陳佩琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

因京華城及政治獻金案遭羈押許久前台北市長柯文哲，日前終獲7000萬元交保，但其妻陳佩琪今天稍早又在個人臉書上PO文，質疑...

張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨在家中安詳辭世，享壽87歲，高雄市立殯儀館景行廳今起開放民眾弔唁，預計本月中旬舉辦追思告...

民進黨創黨39周年 賴清德致信黨員：找回初衷、虛心檢討

今天是民進黨創黨39周年，身兼黨主席的賴清德總統致信給黨員，他在信中強調，從政黨員應清楚了解，須謹守「清廉、勤政、愛鄉土...

蔣萬安換建中制服祝教師節快樂 網驚：47歲竟無違和感

今天教師節，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」吸引許多網友在底下...

陳佩琪曝柯文哲又有腎結石 「北所的水喝半年就會跑出石頭」

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲配戴電子腳環，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，自從換上第三只腳鐐監控器，就未再有奇...

影／張俊雄辭世 嘉中校友透露他國語字正腔圓好口才秘訣

嘉義子弟行政院前院長張俊雄昨天辭世，享壽87歲，他的離世令母校國立嘉義高中及校友深感不捨，張俊雄去年4月20日偕同夫人回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。