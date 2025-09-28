聽新聞
蔣萬安換建中制服祝教師節快樂 網驚：47歲竟無違和感
今天教師節，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」吸引許多網友在底下留言按讚，有網友驚訝讚「47歲穿高中制服看起來無違和感！」
蔣萬安今天在臉書向所有教師們表達感謝，表示「成長的路上，有您耐心陪伴，我們不怕跌倒；因為有您溫暖鼓勵，我們勇敢追夢。謝謝您們用愛心和智慧，一直為我們點亮前方的路。」
蔣萬安說，台北市把心意化為行動，不只延續去年提高到2千元的敬師金，今年更把發放對象擴大到私立教保機構教職員、專職原住民族語教師、教育部專案計畫編制外代理教師及特教服務人員，讓超過3萬7千位教育夥伴，都能收到這份感謝。
謝謝每一位老師，市府也會繼續努力，打造更友善的教育環境，讓老師教得安心，孩子學得開心。蔣萬安今天特別換上當年的建中制服，祝教師節快樂，許多網友留言按讚。
