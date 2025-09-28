快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院前院長、總統府資政張俊雄上周還去小港為立委賴瑞隆助選，不料此活動竟成為他生前最後公開現身的行程。圖／立委賴瑞隆服務處提供
行政院前院長、總統府資政張俊雄上周還去小港為立委賴瑞隆助選，不料此活動竟成為他生前最後公開現身的行程。圖／立委賴瑞隆服務處提供

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨在家中安詳辭世，享壽87歲，高雄市立殯儀館景行廳今起開放民眾弔唁，預計本月中旬舉辦追思告別禮拜。家人透露，張俊雄返回高雄定居10年，3男1女皆遵守父親禁令無人從政，雖然沒有留下遺言，但家人都知道，「他希望我們當一個愛台灣的人」。

張俊雄早年在高雄執業當律師，小孩也都在高雄出生長大，離世前已經在高雄定居10年，高雄市長陳其邁民進黨立委許智傑及賴瑞隆今早紛赴靈堂慰問遺屬，當面致哀。

陳其邁在臉書悼念表示，張俊雄離開政壇後，以終生志工的身分，投入全台監獄受刑人輔導、教化的工作，無私的奉獻，為台灣留下一個永恆的典範，這點最令他敬佩。

賴瑞隆指出，張俊雄是美麗島事件的辯護律師，兩任行政院長，從他初次參選立委就陪他一起掃街助選、助講，9月20日還去參加「小港音樂會」，當時精神非常好，不料1周後就離世，讓人感到難過與錯愕。

張俊雄的么子張志弘低調說，父親是從高雄出去的高雄人，情感上最認同高雄，所以晚年回熟悉的地方居住，氣候及醫療條件都很適合，父親端午節曾從床上跌倒摔傷，因脫臼及細菌感染在加護病房住了好幾天，昨日在睡夢中辭世。

張志弘說，2000年政黨輪替對民進黨是很大轉變，父親擔任行政院長後，認為不能讓外界覺得「怎麼都是你們占盡便宜」，所以禁止小孩從政，雖然生前未特別交代遺言，但他用一生來證明及引導，子女們也從他身邊好友及支持者身上更認識父親，「他希望我們要做一個愛台灣的人」。

高雄市長陳其邁（左一）赴張俊雄靈堂致哀。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左一）赴張俊雄靈堂致哀。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑（中）今早會同議員郭建盟（左一）到靈堂向張俊雄家屬致哀，由么子張志弘（右）出面接待。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑（中）今早會同議員郭建盟（左一）到靈堂向張俊雄家屬致哀，由么子張志弘（右）出面接待。記者徐白櫻／攝影

行政院 小孩 陳其邁 賴瑞隆 民進黨

延伸閱讀

影／張俊雄辭世 嘉中校友透露他國語字正腔圓好口才秘訣

影／33年柴山奉茶傳奇...病故前1個月還背水 陳其邁今頒發褒揚令

張俊雄辭世 林佳龍緬懷沉著穩健典範

前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

相關新聞

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

因京華城及政治獻金案遭羈押許久前台北市長柯文哲，日前終獲7000萬元交保，但其妻陳佩琪今天稍早又在個人臉書上PO文，質疑...

張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨在家中安詳辭世，享壽87歲，高雄市立殯儀館景行廳今起開放民眾弔唁，預計本月中旬舉辦追思告...

蔣萬安換建中制服祝教師節快樂 網驚：47歲竟無違和感

今天教師節，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出換上高中建中制服的照片，貼文說「老師，您辛苦了，教師節快樂！」吸引許多網友在底下...

陳佩琪曝柯文哲又有腎結石 「北所的水喝半年就會跑出石頭」

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲配戴電子腳環，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，自從換上第三只腳鐐監控器，就未再有奇...

影／張俊雄辭世 嘉中校友透露他國語字正腔圓好口才秘訣

嘉義子弟行政院前院長張俊雄昨天辭世，享壽87歲，他的離世令母校國立嘉義高中及校友深感不捨，張俊雄去年4月20日偕同夫人回...

川習互動熱絡引發「疑美」情緒 台灣除了人助也自助

美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話，外界預期兩人將在10月登場的APEC峰會會晤，川普還可能在明年訪問中國。美中互動熱絡，加上川普政府祭出「對等關稅」，我國受到影響，在安全事務上，也因川普始終未鬆口兩岸若衝突將出兵協防台灣等因素，讓台灣社會焦慮台美關係的前景。而對此，賴政府過去一年來，加強內外兩個層面的努力，盼穩定台美關係，也降低台灣內部的「疑美」氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。