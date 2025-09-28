張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨在家中安詳辭世，享壽87歲，高雄市立殯儀館景行廳今起開放民眾弔唁，預計本月中旬舉辦追思告別禮拜。家人透露，張俊雄返回高雄定居10年，3男1女皆遵守父親禁令無人從政，雖然沒有留下遺言，但家人都知道，「他希望我們當一個愛台灣的人」。

張俊雄早年在高雄執業當律師，小孩也都在高雄出生長大，離世前已經在高雄定居10年，高雄市長陳其邁、民進黨立委許智傑及賴瑞隆今早紛赴靈堂慰問遺屬，當面致哀。

陳其邁在臉書悼念表示，張俊雄離開政壇後，以終生志工的身分，投入全台監獄受刑人輔導、教化的工作，無私的奉獻，為台灣留下一個永恆的典範，這點最令他敬佩。

賴瑞隆指出，張俊雄是美麗島事件的辯護律師，兩任行政院長，從他初次參選立委就陪他一起掃街助選、助講，9月20日還去參加「小港音樂會」，當時精神非常好，不料1周後就離世，讓人感到難過與錯愕。

張俊雄的么子張志弘低調說，父親是從高雄出去的高雄人，情感上最認同高雄，所以晚年回熟悉的地方居住，氣候及醫療條件都很適合，父親端午節曾從床上跌倒摔傷，因脫臼及細菌感染在加護病房住了好幾天，昨日在睡夢中辭世。

張志弘說，2000年政黨輪替對民進黨是很大轉變，父親擔任行政院長後，認為不能讓外界覺得「怎麼都是你們占盡便宜」，所以禁止小孩從政，雖然生前未特別交代遺言，但他用一生來證明及引導，子女們也從他身邊好友及支持者身上更認識父親，「他希望我們要做一個愛台灣的人」。 高雄市長陳其邁（左一）赴張俊雄靈堂致哀。記者徐白櫻／攝影 立委許智傑（中）今早會同議員郭建盟（左一）到靈堂向張俊雄家屬致哀，由么子張志弘（右）出面接待。記者徐白櫻／攝影

