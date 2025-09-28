民進黨創黨39週年 賴清德發信勉黨員清廉勤政愛鄉土

快訊

中央社／ 台北28日電

今天是民主進步黨創黨39週年，民進黨公布兼任黨主席的總統賴清德給黨員的一封信，他在信中強調，從政黨員都應清楚了解，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每一個人生活在自由民主的台灣，能夠安居樂業，盡情地追逐夢想。

賴清德在信中提到，民進黨走過39個年頭，不但承載著一代又一代先進為台灣民主所付出心血，也肩負許多台灣人民對民進黨深切期望的重擔。

賴清德說，無論是資深或新進的從政黨員，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每一個人生活在自由民主的台灣，能夠安居樂業，盡情地追逐夢想。

賴清德表示，他與全體黨公職會延續創黨信念，堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。

民進黨發言人卓冠廷說，賴清德在創黨39週年之際，以給黨員的一封信向當年推動民主的前輩們致敬，也向全體黨員致意。

卓冠廷指出，民進黨創黨39週年紀念以「找回初衷、重新出發」為核心，要向一代代為台灣民主自由犧牲奉獻的前輩致敬。他說，民進黨自花蓮馬太鞍災情發生以來，持續進駐災區協助救災，週末也號召百人志工團赴災區協助清淤復原，第一線與災民同在。

此外，民進黨發布「回到地方 找回初衷」紀錄片，卓冠廷表示，透過台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠3名青年黨工職視角，呈現民進黨在第一線照顧人民、在基層扎根服務，堅守創黨精神，讓所珍愛的土地變得更好。

卓冠廷進一步指出，紀錄片同時也透過3名黨公職的心聲，傳達民進黨邁向中央執政第10年，面對各項艱辛挑戰，仍堅定守護民主自由、捍衛國家主權、用心深耕基層。從中央到地方，民進黨持續檢討改進，要讓人民更相信民進黨。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說，今年黨慶由於遇到風災，一切以救災優先，但還是透過網路社群發文，以「找回初衷、重新出發」為核心，希望與黨員互相鼓勵，不忘創黨精神，同時也要向社會展現民進黨重視初衷、時時反省，有決心持續守護台灣民主、回應時代挑戰的責任感，包括黨內年輕世代在內，「唯有回到初心，才能迎向新時代」。

