駐泰代表藍夏禮受泰媒專訪 盼深化台泰情誼打造雙贏

中央社／ 曼谷28日專電

泰國第一大報「泰叻報」（Thai Rath）昨天刊登駐泰代表藍夏禮的專訪，他細數台泰過去合作，並說由於世代交替，許多合作成果與故事未能傳承，加上全球正處於重要轉折點，因此，期盼以過去合作為基礎持續拓展雙邊未來關係

泰叻報27日以「多元拓展合作夥伴關係以促進國家利益」為標題，大篇幅刊登駐泰代表藍夏禮的專訪報導。藍夏禮在專訪中闡揚台泰關係淵遠流長及發展新契機，強調台灣是泰國最契合且理想的合作夥伴，期許在既有良好基礎上，進一步全面拓展台泰在各領域的合作交流，打造台泰共榮雙贏的平台。

駐泰代表處發布新聞稿表示，藍夏禮在專訪中說，10年前曾派駐泰國，很高興再次奉派到泰國，主要任務是進一步拓展台灣與泰國的合作潛力，期盼與泰國所有部門合作，無論是政府、產業界、學術界或社會團體。

他強調，台泰兩國在各領域合作成果豐碩，但由於世代交替，許多重要合作成果與故事未能好好傳承，加上全球正處於重要轉折點，期盼珍惜過去的合作經驗，並以此良好基礎，攜手持續拓展雙邊未來的關係。

藍夏禮也與泰媒分享60多年前，由時任泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）也就是拉瑪九世（Rama IX）發起的「泰王山地計畫」（後來更名為皇家計畫基金會），推動泰北山地農業發展，解決種植罌粟問題。

當時，台灣派出專家團隊來泰國提供技術支援與分享經驗，有些人甚至在泰國終老，畢生致力推動這項計畫。當時來自福壽山示範農場副場長宋慶雲，受當地泰北民眾稱為「宋爸爸」，至今計畫拓展涵蓋7個府，造福近6萬個家庭、逾20萬人受益。不僅提升泰國農作種植及產量，更推動GAP（良好農業或養殖規範）標準，成為品質保證的象徵。

專訪中，藍夏禮也提及教育上的交流，並指出台灣參與支持泰國「亞洲理工學院」（AIT），培育眾多優秀工程師，進而推動泰國與台灣基礎建設發展，這些都是台泰珍貴的合作成果。

有關如何因應目前的外交局勢及台泰沒有全面正式關係的挑戰，藍夏禮表示，台灣致力採取務實、多元的總合外交策略，以拓展對外關係。當前全球局勢快速變化，以多元化（Diversify）降低風險至關重要；無論是拓展多方合作夥伴網絡、投資、貿易或者多元供應鏈。

台泰雙方早已有奠定合作基礎，將在此基礎上持續向前推進。他並指出，各國都希望維護自身國家利益，設身處地去思考，能理解泰國同樣也追求國家最大利益。因此，有效地經營雙邊關係為重要關鍵。

藍夏禮進一步指出，國際關係並不是非黑即白的「刪去法」，非此路不通就立即放棄，重點在如何妥善處理，讓每條路都能繼續走下去。

泰叻報在訪談中要求藍夏禮以3個詞彙描述台灣和泰國。藍夏禮分別以美麗（Beautiful）、創新（Innovative）和韌性（Resilience）形容台灣；並以友誼（Friendship）、機會（Opportunity）和合作（Cooperation）形容泰國。

他表示，泰國擁有傑出的人力資源，且在區域中具備戰略優勢地位，而台灣則具備先進科技及優質技能，台灣是泰國最契合且理想的合作夥伴，期盼台泰雙方進行優勢互補，進一步合作交流創造雙贏。

駐泰代表處表示，泰叻報是泰國全國性第一大報，發行量近百萬份，其報導與評論受泰國政府、菁英階層、專業人士與當地使領館、國際企業關注，影響力甚鉅。

