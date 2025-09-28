影／張俊雄辭世 嘉中校友透露他國語字正腔圓好口才秘訣

嘉義子弟行政院前院長張俊雄昨天辭世，享壽87歲，他的離世令母校國立嘉義高中及校友深感不捨，張俊雄去年4月20日偕同夫人回母校，參加百周年校慶，與同為首屆傑出校友的前副總統蕭萬長，2位藍綠不同政黨政壇大老，相見歡握手，展現同窗情誼，留下歷史畫面。

嘉中校友、退休嘉市文化局長賴萬鎮回憶，張俊雄能有字正腔圓的口才，其實來自高中求學勤奮練習。他透露，當年張俊雄在嘉中就讀時，張俊雄是演講比賽常勝軍，為了訓練口才，常獨自到母校附近植物園的空曠處大聲練習，才造就了日後的雄辯風采。

值得一提的是，張俊雄與綠營尊稱「國師」的台大法律系教授李鴻禧，同樣出身嘉義高中，當時張俊雄、李鴻禧分別就讀高二、高三，彼此成為演講比賽競爭對手，2自幼為鄰居，後來又同為台大法律系的學長學弟，情誼深厚。張俊雄、李鴻禧、蕭萬長3人，都是嘉義高中首屆傑出校友，當時張俊雄與蕭萬長同任立法委員，獲母校肯定。

張俊雄去年最後1次返母校致詞，神采奕奕，特別感慨表示，「嘉義高中栽培無數人才，為國家奉獻良多，能再度回到母校，內心充滿感動。」如今他雖然離開人世，但嘉義子弟光榮身影與對國家的貢獻，留存在嘉義人心中。

張俊雄生前是美麗島大審辯護律師，之後參與民進黨組黨，2000年協助前總統陳水扁勝選，扁任內2度擔任行政院長；卸任後婉拒職務安排、辭退禮遇，並全心投身監所教化受刑人工作，做公益安度晚年樸實生活，樹立典範。 嘉義子弟前行政院長張俊雄，昨天辭世，享壽87歲，張俊雄去年4月20日偕同夫人回母校，參加百周年校慶。圖／聯合報資料照片

