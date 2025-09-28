快訊

陳佩琪曝柯文哲又有腎結石 「北所的水喝半年就會跑出石頭」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長柯文哲（左）與其妻子陳佩琪（右）。本報資料照片
台北市前市長柯文哲（左）與其妻子陳佩琪（右）。本報資料照片

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲配戴電子腳環，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，自從換上第三只腳鐐監控器，就未再有奇怪時間的電話，而丈夫在今年4月初進行腎結石手術，「這次做完體檢，石頭又跑出來了」，結論是台北看守所的水，喝半年就會跑出石頭。

陳佩琪上午在臉書發文指出，柯文哲回家將近三個星期，自從換上第三只腳鐐監控器，除了監控中心例行的查察電話，就不再有奇怪時間的查行蹤來電，「他說先前那只會燈號一直閃， 很快就低電量甚至是沒電，晚上就都接著充電器，現在沒有這個問題了。」

陳佩琪透露，上周帶著柯文哲到牙科就診，冷門時段竟然跑出許多病人，原來是一群年輕人看到丈夫，衝出來喊加油還有要求合照，就連候診的長者也給予很多建議，「先生很就沒見人群、和人家常聊天了，看似靦腆還有點不知所措，可能還要一段時間適應。」

陳佩琪說，柯文哲在台北看守所期間，今年4月初進行腎結石手術，「那次開完刀複診時，本來說石頭都打掉了，但是這次做完體檢，石頭又跑出來了，結論就是喝北所的水約半年就會跑出石頭」，結婚35年都不知道枕邊人有泌尿道結石，10多年來也從沒看過顯微鏡下有血尿。

陳佩琪表示，柯文哲從台北看守所帶回3個5塊錢的濾水器，「他說約裝一周就堆滿的雜質」，肉眼看裡頭是一大坨黑黑的沉澱物，還有夾雜一大塊像黑黴的菌絲體，目前已經托人幫忙拿去化驗，有結果會再跟大家報告。

陳佩琪指出，柯文哲回來後最常說「京華城所有公務人員都證稱是合法， 但檢察官就說是非法， 然後他就被抓去關了一年」，上周四開完庭回家後也一直嘆氣，檢察官連不公開的行程都完全掌握，包括2013年8月擔任醫師期間的私人行程，也都被拿出來要求在法庭當場回答。

陳佩琪說，柯文哲被拍到的照片「眼皮都是腫腫的」，不知道是否為自己多心，這種長期羈押導致健康嚴重受損，等到做完健檢再一次整理清楚。

